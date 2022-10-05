https://ria.ru/20221005/srazhenie-1821703035.html

США подталкивают Украину к решающему сражению на юге, пишут СМИ

США подталкивают Украину к решающему сражению на юге, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2022

США подталкивают Украину к решающему сражению на юге, пишут СМИ

США подталкивают Киев к решающему сражению на юге до наступления зимы, если он хочет лишить Россию возможности укрепить свою власть в регионе, сообщает издание... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:31

2022-10-05T14:31

2022-10-05T15:42

специальная военная операция на украине

крис мерфи (сенатор сша)

россия

украина

сша

нато

в мире

херсонская область

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. США подталкивают Киев к решающему сражению на юге до наступления зимы, если он хочет лишить Россию возможности укрепить свою власть в регионе, сообщает издание Financial Times."Настоящей долгосрочной катастрофой для Украины будет, если Россия перекроет Украине доступ к водным ресурсам от Мариуполя до Одессы. Жизненная сила Украины - это доступ к Одессе, поэтому им важно занимать наступательную позицию на юге, а не только оборонительную ", - приводит газета слова сенатора США Криса Мерфи.По словам официальных лиц, украинским силам необходимо срочно "отвоевать юг" до наступления зимы, поскольку земля в этом регионе не замерзала последние три года, и это означает, что в ближайшее время в этой местности будет крайне сложно вести боевые действия. Такие условия, как сообщает Financial Times, затруднят маневрирование для обеих сторон, однако, по словам чиновников и аналитиков, они дадут преимущество тем, кто находится в обороне, поскольку им придется меньше перемещаться.По мнению издания, Москва укрепила свои позиции на юге, что сделает наступление украинских сил более сложным."Русские приложили много усилий и потратили много времени, чтобы укрепиться немного иначе, чем они это сделали на востоке. Они смогли перебросить туда бронетехнику, они смогли построить вокруг элементарные оборонительные сооружения", - заявил один из высокопоставленных лиц НАТО, добавив, что киевскому режиму на этом направлении понадобятся значительно превосходящие силы.Как пишет издание, по словам американских чиновников, контроль над большей частью территории на юге страны будет иметь решающее значение и с точки зрения возможных переговоров России и Украины.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду президент подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.Во вторник президент США Джо Байден объявил о новом пакете американской военной помощи Украине на 625 миллионов долларов, включая четыре комплекса HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин. С начала боевых действий Украина получила от США военной помощи на сумму более 16,8 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20221005/krym-1821677295.html

https://ria.ru/20221005/nato-1821624745.html

https://ria.ru/20221005/ukraina-1821618850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

крис мерфи (сенатор сша), россия, украина, сша, нато, в мире, херсонская область