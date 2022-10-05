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США подталкивают Украину к решающему сражению на юге, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/srazhenie-1821703035.html
США подталкивают Украину к решающему сражению на юге, пишут СМИ
США подталкивают Украину к решающему сражению на юге, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2022
США подталкивают Украину к решающему сражению на юге, пишут СМИ
США подталкивают Киев к решающему сражению на юге до наступления зимы, если он хочет лишить Россию возможности укрепить свою власть в регионе, сообщает издание... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:31
2022-10-05T15:42
специальная военная операция на украине
крис мерфи (сенатор сша)
россия
украина
сша
нато
в мире
херсонская область
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. США подталкивают Киев к решающему сражению на юге до наступления зимы, если он хочет лишить Россию возможности укрепить свою власть в регионе, сообщает издание Financial Times."Настоящей долгосрочной катастрофой для Украины будет, если Россия перекроет Украине доступ к водным ресурсам от Мариуполя до Одессы. Жизненная сила Украины - это доступ к Одессе, поэтому им важно занимать наступательную позицию на юге, а не только оборонительную ", - приводит газета слова сенатора США Криса Мерфи.По словам официальных лиц, украинским силам необходимо срочно "отвоевать юг" до наступления зимы, поскольку земля в этом регионе не замерзала последние три года, и это означает, что в ближайшее время в этой местности будет крайне сложно вести боевые действия. Такие условия, как сообщает Financial Times, затруднят маневрирование для обеих сторон, однако, по словам чиновников и аналитиков, они дадут преимущество тем, кто находится в обороне, поскольку им придется меньше перемещаться.По мнению издания, Москва укрепила свои позиции на юге, что сделает наступление украинских сил более сложным."Русские приложили много усилий и потратили много времени, чтобы укрепиться немного иначе, чем они это сделали на востоке. Они смогли перебросить туда бронетехнику, они смогли построить вокруг элементарные оборонительные сооружения", - заявил один из высокопоставленных лиц НАТО, добавив, что киевскому режиму на этом направлении понадобятся значительно превосходящие силы.Как пишет издание, по словам американских чиновников, контроль над большей частью территории на юге страны будет иметь решающее значение и с точки зрения возможных переговоров России и Украины.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду президент подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.Во вторник президент США Джо Байден объявил о новом пакете американской военной помощи Украине на 625 миллионов долларов, включая четыре комплекса HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин. С начала боевых действий Украина получила от США военной помощи на сумму более 16,8 миллиарда долларов.
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крис мерфи (сенатор сша), россия, украина, сша, нато, в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Крис Мерфи (сенатор США), Россия, Украина, США, НАТО, В мире, Херсонская область
14:31 05.10.2022 (обновлено: 15:42 05.10.2022)
 
США подталкивают Украину к решающему сражению на юге, пишут СМИ

FT: США подталкивают Украину к решающему сражению с Россией на юге до наступления зимы

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. США подталкивают Киев к решающему сражению на юге до наступления зимы, если он хочет лишить Россию возможности укрепить свою власть в регионе, сообщает издание Financial Times.
"Настоящей долгосрочной катастрофой для Украины будет, если Россия перекроет Украине доступ к водным ресурсам от Мариуполя до Одессы. Жизненная сила Украины - это доступ к Одессе, поэтому им важно занимать наступательную позицию на юге, а не только оборонительную ", - приводит газета слова сенатора США Криса Мерфи.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
13:07
Песков прокомментировал заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму
По словам официальных лиц, украинским силам необходимо срочно "отвоевать юг" до наступления зимы, поскольку земля в этом регионе не замерзала последние три года, и это означает, что в ближайшее время в этой местности будет крайне сложно вести боевые действия. Такие условия, как сообщает Financial Times, затруднят маневрирование для обеих сторон, однако, по словам чиновников и аналитиков, они дадут преимущество тем, кто находится в обороне, поскольку им придется меньше перемещаться.
По мнению издания, Москва укрепила свои позиции на юге, что сделает наступление украинских сил более сложным.
"Русские приложили много усилий и потратили много времени, чтобы укрепиться немного иначе, чем они это сделали на востоке. Они смогли перебросить туда бронетехнику, они смогли построить вокруг элементарные оборонительные сооружения", - заявил один из высокопоставленных лиц НАТО, добавив, что киевскому режиму на этом направлении понадобятся значительно превосходящие силы.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Против России сейчас воюет НАТО, заявил Патрушев
Как пишет издание, по словам американских чиновников, контроль над большей частью территории на юге страны будет иметь решающее значение и с точки зрения возможных переговоров России и Украины.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду президент подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Во вторник президент США Джо Байден объявил о новом пакете американской военной помощи Украине на 625 миллионов долларов, включая четыре комплекса HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин. С начала боевых действий Украина получила от США военной помощи на сумму более 16,8 миллиарда долларов.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
10:07
США сорвали попытки переговоров между Россией и Украиной, заявил Патрушев
 
Специальная военная операция на УкраинеКрис Мерфи (сенатор США)РоссияУкраинаСШАНАТОВ миреХерсонская область
 
 
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