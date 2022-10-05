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"Цены до луны". Германия обвинила США и ЕС в завышении стоимости газа - РИА Новости, 05.10.2022
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"Цены до луны". Германия обвинила США и ЕС в завышении стоимости газа
"Цены до луны". Германия обвинила США и ЕС в завышении стоимости газа - РИА Новости, 05.10.2022
"Цены до луны". Германия обвинила США и ЕС в завышении стоимости газа
Федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек возложил ответственность за высокие цены на сжиженный природный газ на недобросовестных поставщиков в ЕС и... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:19
2022-10-05T13:25
в мире
цены на нефть
роберт хабек
германия
сша
европа
евросоюз
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек возложил ответственность за высокие цены на сжиженный природный газ на недобросовестных поставщиков в ЕС и США, пишет Die Welt.По словам чиновника, официально дружественные Германии страны часто играют на топливном рынке против Берлина."Некоторые страны, в том числе дружественные, добиваются цен до луны. Конечно, это влечет за собой проблемы, о которых мы должны говорить. &lt;...&gt; США обратились к нам, когда цены на нефть резко выросли, и в результате национальные нефтяные резервы были задействованы и в Европе. Я думаю, что такая солидарность была бы полезна и для сдерживания цен на газ", — прокомментировал Хабек ситуацию с ценами.Также он призвал Евросоюз проконтролировать поведение стран, участниц объединения, в этом контексте, подключив необходимые рыночные механизмы.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20221005/gazprom-1821625625.html
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в мире, цены на нефть, роберт хабек, германия, сша, европа, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Роберт Хабек, Германия, США, Европа, Евросоюз
12:19 05.10.2022 (обновлено: 13:25 05.10.2022)
 
"Цены до луны". Германия обвинила США и ЕС в завышении стоимости газа

Министр экономики Германии Хабек обвинил США и ЕС в завышении цен на газ

© AP Photo / Pool / Kay NietfeldМинистр экономики Германии Роберт Хабек
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Министр экономики Германии Роберт Хабек. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек возложил ответственность за высокие цены на сжиженный природный газ на недобросовестных поставщиков в ЕС и США, пишет Die Welt.
По словам чиновника, официально дружественные Германии страны часто играют на топливном рынке против Берлина.
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"Некоторые страны, в том числе дружественные, добиваются цен до луны. Конечно, это влечет за собой проблемы, о которых мы должны говорить. <...> США обратились к нам, когда цены на нефть резко выросли, и в результате национальные нефтяные резервы были задействованы и в Европе. Я думаю, что такая солидарность была бы полезна и для сдерживания цен на газ", — прокомментировал Хабек ситуацию с ценами.
Также он призвал Евросоюз проконтролировать поведение стран, участниц объединения, в этом контексте, подключив необходимые рыночные механизмы.
"ЕС должен объединить свою рыночную власть и организовать разумное и синхронизированное покупательское поведение государств ЕС, чтобы отдельные страны ЕС не превышали ставки друг друга и не повышали цены на мировом рынке", — передает Die Welt слова министра.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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В миреЦены на нефтьРоберт ХабекГерманияСШАЕвропаЕвросоюз
 
 
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