12:19 05.10.2022 (обновлено: 13:25 05.10.2022)
"Цены до луны". Германия обвинила США и ЕС в завышении стоимости газа
Министр экономики Германии Хабек обвинил США и ЕС в завышении цен на газ
© AP Photo / Pool / Kay NietfeldМинистр экономики Германии Роберт Хабек
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Министр экономики Германии Роберт Хабек. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек возложил ответственность за высокие цены на сжиженный природный газ на недобросовестных поставщиков в ЕС и США, пишет Die Welt.
По словам чиновника, официально дружественные Германии страны часто играют на топливном рынке против Берлина.
"Некоторые страны, в том числе дружественные, добиваются цен до луны. Конечно, это влечет за собой проблемы, о которых мы должны говорить. <...> США обратились к нам, когда цены на нефть резко выросли, и в результате национальные нефтяные резервы были задействованы и в Европе. Я думаю, что такая солидарность была бы полезна и для сдерживания цен на газ", — прокомментировал Хабек ситуацию с ценами.
Также он призвал Евросоюз проконтролировать поведение стран, участниц объединения, в этом контексте, подключив необходимые рыночные механизмы.
"ЕС должен объединить свою рыночную власть и организовать разумное и синхронизированное покупательское поведение государств ЕС, чтобы отдельные страны ЕС не превышали ставки друг друга и не повышали цены на мировом рынке", — передает Die Welt слова министра.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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