https://ria.ru/20221005/spg-1821659847.html

"Цены до луны". Германия обвинила США и ЕС в завышении стоимости газа

"Цены до луны". Германия обвинила США и ЕС в завышении стоимости газа - РИА Новости, 05.10.2022

"Цены до луны". Германия обвинила США и ЕС в завышении стоимости газа

Федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек возложил ответственность за высокие цены на сжиженный природный газ на недобросовестных поставщиков в ЕС и... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:19

2022-10-05T12:19

2022-10-05T13:25

в мире

цены на нефть

роберт хабек

германия

сша

европа

евросоюз

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек возложил ответственность за высокие цены на сжиженный природный газ на недобросовестных поставщиков в ЕС и США, пишет Die Welt.По словам чиновника, официально дружественные Германии страны часто играют на топливном рынке против Берлина."Некоторые страны, в том числе дружественные, добиваются цен до луны. Конечно, это влечет за собой проблемы, о которых мы должны говорить. <...> США обратились к нам, когда цены на нефть резко выросли, и в результате национальные нефтяные резервы были задействованы и в Европе. Я думаю, что такая солидарность была бы полезна и для сдерживания цен на газ", — прокомментировал Хабек ситуацию с ценами.Также он призвал Евросоюз проконтролировать поведение стран, участниц объединения, в этом контексте, подключив необходимые рыночные механизмы.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221005/gazprom-1821625625.html

https://ria.ru/20221004/evropa-1821285164.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, роберт хабек, германия, сша, европа, евросоюз