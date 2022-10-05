https://ria.ru/20221005/spetsoperatsiya-1821719616.html

Российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов

Российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 05.10.2022

Российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили десять пунктов управления украинских войск, уничтожили шесть складов боеприпасов в Запорожской,... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:19

2022-10-05T15:19

2022-10-05T15:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

николаевская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили десять пунктов управления украинских войск, уничтожили шесть складов боеприпасов в Запорожской, Николаевской областях и ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 10 пунктов управления украинских войск в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Благодатовка, и Белогорка Херсонской области, Калиновка и Мураховка Николаевской области, Новый Комар, Красногоровка и Дружковка ДНР, пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Калининдорф Херсонской области, а также подразделения иностранных наемников и националистические формирования в районе населённого пункта Константиновка ДНР и города Харьков."Уничтожено шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Андреевка и Вишневое Запорожской области, Белокузьминовка Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Николаевской области", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20221005/naemniki-1821716576.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, николаевская область, россия, вооруженные силы украины