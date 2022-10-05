Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/spetsoperatsiya-1821719616.html
Российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов
Российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 05.10.2022
Российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили десять пунктов управления украинских войск, уничтожили шесть складов боеприпасов в Запорожской,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:19
2022-10-05T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
николаевская область
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817788671_0:292:3022:1992_1920x0_80_0_0_84b0f2cd8bc82630d6e59187d9764765.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили десять пунктов управления украинских войск, уничтожили шесть складов боеприпасов в Запорожской, Николаевской областях и ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 10 пунктов управления украинских войск в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Благодатовка, и Белогорка Херсонской области, Калиновка и Мураховка Николаевской области, Новый Комар, Красногоровка и Дружковка ДНР, пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Калининдорф Херсонской области, а также подразделения иностранных наемников и националистические формирования в районе населённого пункта Константиновка ДНР и города Харьков."Уничтожено шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Андреевка и Вишневое Запорожской области, Белокузьминовка Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Николаевской области", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20221005/naemniki-1821716576.html
донецкая народная республика
николаевская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817788671_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_307e368baf23f643a2fcbb82d1b6e76e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, николаевская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Николаевская область, Россия, Вооруженные силы Украины
15:19 05.10.2022
 
Российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов

Минобороны: российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота расчета артиллерии ВС РФ
Работа расчета артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа расчета артиллерии ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили десять пунктов управления украинских войск, уничтожили шесть складов боеприпасов в Запорожской, Николаевской областях и ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ.
По данным Минобороны РФ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 10 пунктов управления украинских войск в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Благодатовка, и Белогорка Херсонской области, Калиновка и Мураховка Николаевской области, Новый Комар, Красногоровка и Дружковка ДНР, пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Калининдорф Херсонской области, а также подразделения иностранных наемников и националистические формирования в районе населённого пункта Константиновка ДНР и города Харьков.
"Уничтожено шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Андреевка и Вишневое Запорожской области, Белокузьминовка Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Николаевской области", - говорится в сводке министерства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
15:09
ВС России поразили подразделения иностранных наемников в ДНР и Харькове
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаНиколаевская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала