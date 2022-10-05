https://ria.ru/20221005/spetsoperatsiya-1821716040.html

ВС России уничтожили более 120 украинских военных в Херсонской области

ВС России уничтожили более 120 украинских военных в Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2022

ВС России уничтожили более 120 украинских военных в Херсонской области

ВКС РФ в результате массированных ударов по подразделениям двух украинских бригад в Херсонской области уничтожили более 120-ти украинских военных, два танка и... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:06

2022-10-05T15:06

2022-10-05T15:14

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

вооруженные силы рф

войска воздушно-космической обороны

безопасность

николаевская область

сша

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ВКС РФ в результате массированных ударов по подразделениям двух украинских бригад в Херсонской области уничтожили более 120-ти украинских военных, два танка и восемь боевых бронированных машин, сообщили в среду в Минобороны."В результате массированных ударов ВКС России по подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Давыдов Брод и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Дудчаны Херсонской области уничтожено более 120-ти военнослужащих, два танка и восемь боевых бронированных машин украинских вооруженных сил", - сообщили в Минобороны России.

https://ria.ru/20221005/naemniki-1821716576.html

россия

херсонская область

николаевская область

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны, безопасность, николаевская область, сша, вооруженные силы украины