https://ria.ru/20221005/spetsoperatsiya-1821716040.html
ВС России уничтожили более 120 украинских военных в Херсонской области
ВС России уничтожили более 120 украинских военных в Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2022
ВС России уничтожили более 120 украинских военных в Херсонской области
ВКС РФ в результате массированных ударов по подразделениям двух украинских бригад в Херсонской области уничтожили более 120-ти украинских военных, два танка и... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:06
2022-10-05T15:06
2022-10-05T15:14
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы рф
войска воздушно-космической обороны
безопасность
николаевская область
сша
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ВКС РФ в результате массированных ударов по подразделениям двух украинских бригад в Херсонской области уничтожили более 120-ти украинских военных, два танка и восемь боевых бронированных машин, сообщили в среду в Минобороны."В результате массированных ударов ВКС России по подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Давыдов Брод и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Дудчаны Херсонской области уничтожено более 120-ти военнослужащих, два танка и восемь боевых бронированных машин украинских вооруженных сил", - сообщили в Минобороны России.
https://ria.ru/20221005/naemniki-1821716576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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15:06 05.10.2022 (обновлено: 15:14 05.10.2022)
ВС России уничтожили более 120 украинских военных в Херсонской области
Минобороны: ВС России уничтожили более 120 украинских военных в Херсонской области