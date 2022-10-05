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ВС России уничтожили более 120 украинских военных в Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/spetsoperatsiya-1821716040.html
ВС России уничтожили более 120 украинских военных в Херсонской области
ВС России уничтожили более 120 украинских военных в Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2022
ВС России уничтожили более 120 украинских военных в Херсонской области
ВКС РФ в результате массированных ударов по подразделениям двух украинских бригад в Херсонской области уничтожили более 120-ти украинских военных, два танка и... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:06
2022-10-05T15:14
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы рф
войска воздушно-космической обороны
безопасность
николаевская область
сша
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ВКС РФ в результате массированных ударов по подразделениям двух украинских бригад в Херсонской области уничтожили более 120-ти украинских военных, два танка и восемь боевых бронированных машин, сообщили в среду в Минобороны."В результате массированных ударов ВКС России по подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Давыдов Брод и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Дудчаны Херсонской области уничтожено более 120-ти военнослужащих, два танка и восемь боевых бронированных машин украинских вооруженных сил", - сообщили в Минобороны России.
https://ria.ru/20221005/naemniki-1821716576.html
россия
херсонская область
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россия, херсонская область , вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны, безопасность, николаевская область, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Войска воздушно-космической обороны, Безопасность, Николаевская область, США, Вооруженные силы Украины
15:06 05.10.2022 (обновлено: 15:14 05.10.2022)
 
ВС России уничтожили более 120 украинских военных в Херсонской области

Минобороны: ВС России уничтожили более 120 украинских военных в Херсонской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области
 Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ВКС РФ в результате массированных ударов по подразделениям двух украинских бригад в Херсонской области уничтожили более 120-ти украинских военных, два танка и восемь боевых бронированных машин, сообщили в среду в Минобороны.
"В результате массированных ударов ВКС России по подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Давыдов Брод и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Дудчаны Херсонской области уничтожено более 120-ти военнослужащих, два танка и восемь боевых бронированных машин украинских вооруженных сил", - сообщили в Минобороны России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
15:09
ВС России поразили подразделения иностранных наемников в ДНР и Харькове
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы РФВойска воздушно-космической обороныБезопасностьНиколаевская областьСШАВооруженные силы Украины
 
 
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