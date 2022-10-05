https://ria.ru/20221005/spetsoperatsiya-1821714719.html
Российские военные уничтожили ангар с "Байрактарами" в Николаевской области
Российские военные уничтожили ангар с "Байрактарами" в Николаевской области - РИА Новости, 05.10.2022
Российские военные уничтожили ангар с "Байрактарами" в Николаевской области
Российская армия нанесла высокоточный удар ракетным комплексом "Искандер", в результате которого уничтожен ангар с беспилотниками "Байрактар", говорится в... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:03
2022-10-05T15:03
2022-10-05T15:20
специальная военная операция на украине
николаевская область
россия
безопасность
владимир зеленский
андрей ермак
турция
украина
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская армия нанесла высокоточный удар ракетным комплексом "Искандер", в результате которого уничтожен ангар с беспилотниками "Байрактар", говорится в сообщении."В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ-2", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба офиса Владимира Зеленского сообщила, что глава офиса Андрей Ермак встретился с руководством компании Baykar, выпускающей беспилотники "Байрактар", в рамках своего визита в Турцию. Утверждается, что стороны обсудили, в том числе, создание завода по сборке БПЛА и учебного центра операторов "Байрактаров" на территории Украины.
https://ria.ru/20221005/naemniki-1821716576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаевская область, россия, безопасность, владимир зеленский, андрей ермак, турция, украина
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Россия, Безопасность, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Турция, Украина
15:03 05.10.2022 (обновлено: 15:20 05.10.2022)
Российские военные уничтожили ангар с "Байрактарами" в Николаевской области
Минобороны: российские военные уничтожили ангар с "Байрактарами" высокоточным ударом