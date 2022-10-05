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Российские военные уничтожили ангар с "Байрактарами" в Николаевской области - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/spetsoperatsiya-1821714719.html
Российские военные уничтожили ангар с "Байрактарами" в Николаевской области
Российские военные уничтожили ангар с "Байрактарами" в Николаевской области - РИА Новости, 05.10.2022
Российские военные уничтожили ангар с "Байрактарами" в Николаевской области
Российская армия нанесла высокоточный удар ракетным комплексом "Искандер", в результате которого уничтожен ангар с беспилотниками "Байрактар", говорится в... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:03
2022-10-05T15:20
специальная военная операция на украине
николаевская область
россия
безопасность
владимир зеленский
андрей ермак
турция
украина
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская армия нанесла высокоточный удар ракетным комплексом "Искандер", в результате которого уничтожен ангар с беспилотниками "Байрактар", говорится в сообщении."В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ-2", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба офиса Владимира Зеленского сообщила, что глава офиса Андрей Ермак встретился с руководством компании Baykar, выпускающей беспилотники "Байрактар", в рамках своего визита в Турцию. Утверждается, что стороны обсудили, в том числе, создание завода по сборке БПЛА и учебного центра операторов "Байрактаров" на территории Украины.
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николаевская область, россия, безопасность, владимир зеленский, андрей ермак, турция, украина
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Россия, Безопасность, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Турция, Украина
15:03 05.10.2022 (обновлено: 15:20 05.10.2022)
 
Российские военные уничтожили ангар с "Байрактарами" в Николаевской области

Минобороны: российские военные уничтожили ангар с "Байрактарами" высокоточным ударом

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФОперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер" ВС РФ в ходе спецоперации
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) Искандер ВС РФ в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер" ВС РФ в ходе спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская армия нанесла высокоточный удар ракетным комплексом "Искандер", в результате которого уничтожен ангар с беспилотниками "Байрактар", говорится в сообщении.
"В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ-2", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба офиса Владимира Зеленского сообщила, что глава офиса Андрей Ермак встретился с руководством компании Baykar, выпускающей беспилотники "Байрактар", в рамках своего визита в Турцию. Утверждается, что стороны обсудили, в том числе, создание завода по сборке БПЛА и учебного центра операторов "Байрактаров" на территории Украины.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
15:09
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьРоссияБезопасностьВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакТурцияУкраина
 
 
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