13:06 05.10.2022 (обновлено: 15:49 05.10.2022)
Песков ответил на вопрос о возможном переформатировании спецоперации
Песков назвал смену статуса спецоперации прерогативой главнокомандующего
© РИА Новости / Перейти в медиабанкБТР-80 отдельного батальона материального обеспечения воздушно-десантных войск в Запорожской области
БТР-80 отдельного батальона материального обеспечения воздушно-десантных войск в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Переформатирование специальной военной операции в контртеррористическую операцию - прерогатива президента РФ Владимира Путина, главнокомандующего, на сегодняшний день таких заявлений не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Смотрите, это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего, президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось, речь идет о специальной военной операции, которая продолжается", - сказал Песков журналистам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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