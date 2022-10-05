https://ria.ru/20221005/spetsoperatsiya-1821676556.html

Песков ответил на вопрос о возможном переформатировании спецоперации

Песков ответил на вопрос о возможном переформатировании спецоперации - РИА Новости, 05.10.2022

Песков ответил на вопрос о возможном переформатировании спецоперации

Переформатирование специальной военной операции в контртеррористическую операцию - прерогатива президента РФ Владимира Путина, главнокомандующего, на... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:06

2022-10-05T13:06

2022-10-05T15:49

безопасность

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

донбасс

украина

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Переформатирование специальной военной операции в контртеррористическую операцию - прерогатива президента РФ Владимира Путина, главнокомандующего, на сегодняшний день таких заявлений не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220928/kto-1820140389.html

россия

донбасс

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, россия, донбасс, украина