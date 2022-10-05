https://ria.ru/20221005/spetsoperatsiya-1821603508.html

В Приангарье более 500 человек записались на участие в спецоперации

В Приангарье более 500 человек записались на участие в спецоперации - РИА Новости, 05.10.2022

В Приангарье более 500 человек записались на участие в спецоперации

Более 500 жителей Иркутской области подали через портал госуслуг заявки на участие добровольцами в военной операции на Украине, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T08:29

2022-10-05T08:29

2022-10-05T10:24

иркутская область

частичная мобилизация в россии

общество

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ИРКУТСК, 5 окт — РИА Новости. Более 500 жителей Иркутской области подали через портал госуслуг заявки на участие добровольцами в военной операции на Украине, сообщила пресс-служба регионального правительства."По данным Министерства цифрового развития и связи Иркутской области и военного комиссариата Иркутской области, с момента запуска сервиса "Стать добровольцем", который произошел в минувшие выходные в тестовом режиме, заявки на участие в специальной военной операции через "Госуслуги" подали 520 жителей Приангарья", — говорится в заявлении пресс-службы.Отмечается, что только за истекшие сутки поступило 277 заявок.Два новых сервиса — для записи добровольцем и для обжалования призыва по частичной мобилизации — появились на "Госуслугах" в понедельник. Как заявил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко, по первой опции зафиксировано уже более 70 тысяч запросов, а записались — более двух тысяч человек.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.

https://ria.ru/20221005/dagestan-1821422494.html

иркутская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

иркутская область, частичная мобилизация в россии, общество