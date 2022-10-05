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В Приангарье более 500 человек записались на участие в спецоперации - РИА Новости, 05.10.2022
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В Приангарье более 500 человек записались на участие в спецоперации
В Приангарье более 500 человек записались на участие в спецоперации - РИА Новости, 05.10.2022
В Приангарье более 500 человек записались на участие в спецоперации
Более 500 жителей Иркутской области подали через портал госуслуг заявки на участие добровольцами в военной операции на Украине, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T08:29
2022-10-05T10:24
иркутская область
частичная мобилизация в россии
общество
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ИРКУТСК, 5 окт — РИА Новости. Более 500 жителей Иркутской области подали через портал госуслуг заявки на участие добровольцами в военной операции на Украине, сообщила пресс-служба регионального правительства."По данным Министерства цифрового развития и связи Иркутской области и военного комиссариата Иркутской области, с момента запуска сервиса "Стать добровольцем", который произошел в минувшие выходные в тестовом режиме, заявки на участие в специальной военной операции через "Госуслуги" подали 520 жителей Приангарья", — говорится в заявлении пресс-службы.Отмечается, что только за истекшие сутки поступило 277 заявок.Два новых сервиса — для записи добровольцем и для обжалования призыва по частичной мобилизации — появились на "Госуслугах" в понедельник. Как заявил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко, по первой опции зафиксировано уже более 70 тысяч запросов, а записались — более двух тысяч человек.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
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иркутская область, частичная мобилизация в россии, общество
Иркутская область, Частичная мобилизация в России, Общество
08:29 05.10.2022 (обновлено: 10:24 05.10.2022)
 
В Приангарье более 500 человек записались на участие в спецоперации

Более 500 жителей Иркутской области записались на участие в спецоперации на "Госуслугах"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВоенная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ
Военная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ИРКУТСК, 5 окт — РИА Новости. Более 500 жителей Иркутской области подали через портал госуслуг заявки на участие добровольцами в военной операции на Украине, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"По данным Министерства цифрового развития и связи Иркутской области и военного комиссариата Иркутской области, с момента запуска сервиса "Стать добровольцем", который произошел в минувшие выходные в тестовом режиме, заявки на участие в специальной военной операции через "Госуслуги" подали 520 жителей Приангарья", — говорится в заявлении пресс-службы.
Отмечается, что только за истекшие сутки поступило 277 заявок.
Два новых сервиса — для записи добровольцем и для обжалования призыва по частичной мобилизации — появились на "Госуслугах" в понедельник. Как заявил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко, по первой опции зафиксировано уже более 70 тысяч запросов, а записались — более двух тысяч человек.
Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
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