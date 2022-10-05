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Путин и Рахмон обсудили сотрудничество России и Таджикистана

Путин и Рахмон обсудили сотрудничество России и Таджикистана - РИА Новости, 05.10.2022

Путин и Рахмон обсудили сотрудничество России и Таджикистана

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном по случаю его 70-летия подтвердил настрой на дальнейшее всестороннее... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:24

2022-10-05T12:24

2022-10-05T12:24

владимир путин

политика

россия

таджикистан

эмомали рахмон

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном по случаю его 70-летия подтвердил настрой на дальнейшее всестороннее укрепление отношений двух стран, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с 70-летием. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-таджикистанских отношений", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее Путин также направил Рахмону поздравительную телеграмму.

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владимир путин, политика, россия, таджикистан, эмомали рахмон