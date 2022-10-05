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Путин и Рахмон обсудили сотрудничество России и Таджикистана - РИА Новости, 05.10.2022
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Путин и Рахмон обсудили сотрудничество России и Таджикистана
Путин и Рахмон обсудили сотрудничество России и Таджикистана - РИА Новости, 05.10.2022
Путин и Рахмон обсудили сотрудничество России и Таджикистана
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном по случаю его 70-летия подтвердил настрой на дальнейшее всестороннее... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:24
2022-10-05T12:24
владимир путин
политика
россия
таджикистан
эмомали рахмон
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном по случаю его 70-летия подтвердил настрой на дальнейшее всестороннее укрепление отношений двух стран, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с 70-летием. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-таджикистанских отношений", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее Путин также направил Рахмону поздравительную телеграмму.
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владимир путин, политика, россия, таджикистан, эмомали рахмон
Владимир Путин, Политика, Россия, Таджикистан, Эмомали Рахмон
12:24 05.10.2022
 
Путин и Рахмон обсудили сотрудничество России и Таджикистана

Путин в разговоре с Рахмоном выразил надежду на укрепление отношений России и Таджикистана

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном по случаю его 70-летия подтвердил настрой на дальнейшее всестороннее укрепление отношений двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с 70-летием. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-таджикистанских отношений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее Путин также направил Рахмону поздравительную телеграмму.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи с министрами иностранных дел стран-членов ШОС в Душанбе - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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