https://ria.ru/20221005/smert-1821590618.html

Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский приговорил народ Украины к смерти

Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский приговорил народ Украины к смерти - РИА Новости, 05.10.2022

Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский приговорил народ Украины к смерти

Президент Украины Владимир Зеленский приговорил к смерти народ своей страны, отказавшись от переговоров с Владимиром Путиным, написал в Telegram экс-депутат... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T02:13

2022-10-05T02:13

2022-10-05T10:29

специальная военная операция на украине

илья кива

в мире

владимир зеленский

украина

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приговорил к смерти народ своей страны, отказавшись от переговоров с Владимиром Путиным, написал в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.Как пояснил политик, своим решением Зеленский обрек страну на кровопролитные военные действия "до последнего украинца", в которых киевский режим ждут огромные потери.Ранее президент Украины подписал указ о введении в действие решения СНБО о невозможности проведения переговоров с Путиным.Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что для контактов с Киевом придется ждать либо прихода к власти в стране нового лидера, либо изменения позиции действующего. Он также указал, что Москва с самого начала, еще до старта спецоперации, выступала за достижение условий, выдвинутых Россией, "мирными, дипломатическими, переговорными средствами".

https://ria.ru/20221004/zelenskiy-1821559922.html

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илья кива, в мире, владимир зеленский, украина, россия, владимир путин