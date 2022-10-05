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Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский приговорил народ Украины к смерти - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/smert-1821590618.html
Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский приговорил народ Украины к смерти
Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский приговорил народ Украины к смерти - РИА Новости, 05.10.2022
Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский приговорил народ Украины к смерти
Президент Украины Владимир Зеленский приговорил к смерти народ своей страны, отказавшись от переговоров с Владимиром Путиным, написал в Telegram экс-депутат... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T02:13
2022-10-05T10:29
специальная военная операция на украине
илья кива
в мире
владимир зеленский
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приговорил к смерти народ своей страны, отказавшись от переговоров с Владимиром Путиным, написал в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.Как пояснил политик, своим решением Зеленский обрек страну на кровопролитные военные действия "до последнего украинца", в которых киевский режим ждут огромные потери.Ранее президент Украины подписал указ о введении в действие решения СНБО о невозможности проведения переговоров с Путиным.Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что для контактов с Киевом придется ждать либо прихода к власти в стране нового лидера, либо изменения позиции действующего. Он также указал, что Москва с самого начала, еще до старта спецоперации, выступала за достижение условий, выдвинутых Россией, "мирными, дипломатическими, переговорными средствами".
https://ria.ru/20221004/zelenskiy-1821559922.html
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илья кива, в мире, владимир зеленский, украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Илья Кива, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Владимир Путин
02:13 05.10.2022 (обновлено: 10:29 05.10.2022)
 
Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский приговорил народ Украины к смерти

Экс-депутат Рады Кива назвал приговором для Украины отказ Зеленского от диалога с Путиным

© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приговорил к смерти народ своей страны, отказавшись от переговоров с Владимиром Путиным, написал в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.
Как пояснил политик, своим решением Зеленский обрек страну на кровопролитные военные действия "до последнего украинца", в которых киевский режим ждут огромные потери.

"Мой народ приговорили к смерти…" — заявил Кива.

Ранее президент Украины подписал указ о введении в действие решения СНБО о невозможности проведения переговоров с Путиным.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что для контактов с Киевом придется ждать либо прихода к власти в стране нового лидера, либо изменения позиции действующего. Он также указал, что Москва с самого начала, еще до старта спецоперации, выступала за достижение условий, выдвинутых Россией, "мирными, дипломатическими, переговорными средствами".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеИлья КиваВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
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