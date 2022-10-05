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Россиянам объяснили, как их могут найти по номеру телефона - РИА Новости, 05.10.2022
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Россиянам объяснили, как их могут найти по номеру телефона
Россиянам объяснили, как их могут найти по номеру телефона - РИА Новости, 05.10.2022
Россиянам объяснили, как их могут найти по номеру телефона
Узнать местонахождение человека по номеру телефона самостоятельно граждане не могут — для этого нужен запрос от госорганов. Для контроля за тем, где находятся... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T03:15
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общество
технологии
россия
александр новиков
группа т1
смартфоны
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Узнать местонахождение человека по номеру телефона самостоятельно граждане не могут — для этого нужен запрос от госорганов. Для контроля за тем, где находятся дети или пожилые родственники, можно установить приложение, рассказал агентству "Прайм" руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков.Однако есть особые приложения, установив которые на смартфон, можно быть в курсе, где находятся дети или пожилые близкие, добавил эксперт. Он предостерег, что подобные данные могут попасть в руки мошенникам, которые используют их для своих манипуляций.Сам по себе номер телефона содержит много личной информации, которую могут узнать, например, через привязанные к нему аккаунты в соцсетях. А перевод через мобильный банк показывает ваше имя, отчество и первую букву фамилии.Поэтому важно тщательно соблюдать правила цифровой гигиены и по минимуму оставлять личные данные на открытых площадках, следить за настройками приватности и, возможно, завести отдельную сим-карту для ряда действий, например, покупок в интернет-магазинах. Не выдавайте личную информацию незнакомцам, которые звонят вам под любыми предлогами, — всегда лучше прервать разговор и проверить ее в официальных источниках, посоветовал Новиков.
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общество, технологии, россия, александр новиков, группа т1, смартфоны
Общество, Технологии, Россия, Александр Новиков, Группа Т1, Смартфоны
03:15 05.10.2022 (обновлено: 15:16 05.10.2022)
 
Россиянам объяснили, как их могут найти по номеру телефона

Кибераналитик Новиков заявил о приложениях, позволяющих узнать местоположения близких

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Узнать местонахождение человека по номеру телефона самостоятельно граждане не могут — для этого нужен запрос от госорганов. Для контроля за тем, где находятся дети или пожилые родственники, можно установить приложение, рассказал агентству "Прайм" руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков.

"Операторы сотовой связи не передают данные о местонахождении абонента по простому запросу, это можно узнать только в рамках делопроизводства государственных учреждений", — напомнил он.

Однако есть особые приложения, установив которые на смартфон, можно быть в курсе, где находятся дети или пожилые близкие, добавил эксперт. Он предостерег, что подобные данные могут попасть в руки мошенникам, которые используют их для своих манипуляций.
Сам по себе номер телефона содержит много личной информации, которую могут узнать, например, через привязанные к нему аккаунты в соцсетях. А перевод через мобильный банк показывает ваше имя, отчество и первую букву фамилии.
Поэтому важно тщательно соблюдать правила цифровой гигиены и по минимуму оставлять личные данные на открытых площадках, следить за настройками приватности и, возможно, завести отдельную сим-карту для ряда действий, например, покупок в интернет-магазинах. Не выдавайте личную информацию незнакомцам, которые звонят вам под любыми предлогами, — всегда лучше прервать разговор и проверить ее в официальных источниках, посоветовал Новиков.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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ОбществоТехнологииРоссияАлександр НовиковГруппа Т1Смартфоны
 
 
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