https://ria.ru/20221005/skidka-1821739365.html

Скидку на оплату госпошлин через "Госуслуги" отменят

Скидку на оплату госпошлин через "Госуслуги" отменят - РИА Новости, 05.10.2022

Скидку на оплату госпошлин через "Госуслуги" отменят

Скидка в 30% на оплату государственных пошлин через портал "Госуслуги" с 1 января 2023 года будет отменена, это учтено в формировании доходной части бюджета... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:07

2022-10-05T16:07

2022-10-05T17:18

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Скидка в 30% на оплату государственных пошлин через портал "Госуслуги" с 1 января 2023 года будет отменена, это учтено в формировании доходной части бюджета России на следующий год, сообщила пресс-служба Минфина.В настоящее время при оплате госпошлины через портал "Госуслуги" автоматически предоставляется скидка 30%, она действует только для физических лиц и при безналичной оплате.Министерство финансов России не выходило с предложением об отказе от 30-процентной скидки на оплату пошлин через "Госуслуги", скидка изначально планировалась как временная мера — до 1 января 2023 года, указали в ведомстве."Поскольку предложений о ее продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки", — отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220930/defitsit-1820485003.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)