https://ria.ru/20221005/skidka-1821739365.html
Скидку на оплату госпошлин через "Госуслуги" отменят
Скидку на оплату госпошлин через "Госуслуги" отменят - РИА Новости, 05.10.2022
Скидку на оплату госпошлин через "Госуслуги" отменят
Скидка в 30% на оплату государственных пошлин через портал "Госуслуги" с 1 января 2023 года будет отменена, это учтено в формировании доходной части бюджета... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:07
2022-10-05T16:07
2022-10-05T17:18
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Скидка в 30% на оплату государственных пошлин через портал "Госуслуги" с 1 января 2023 года будет отменена, это учтено в формировании доходной части бюджета России на следующий год, сообщила пресс-служба Минфина.В настоящее время при оплате госпошлины через портал "Госуслуги" автоматически предоставляется скидка 30%, она действует только для физических лиц и при безналичной оплате.Министерство финансов России не выходило с предложением об отказе от 30-процентной скидки на оплату пошлин через "Госуслуги", скидка изначально планировалась как временная мера — до 1 января 2023 года, указали в ведомстве."Поскольку предложений о ее продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки", — отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220930/defitsit-1820485003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
16:07 05.10.2022 (обновлено: 17:18 05.10.2022)
Скидку на оплату госпошлин через "Госуслуги" отменят
Минфин: скидку на оплату госпошлин через "Госуслуги" отменят с 1 января
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Скидка в 30% на оплату государственных пошлин через портал "Госуслуги" с 1 января 2023 года будет отменена, это учтено в формировании доходной части бюджета России на следующий год, сообщила пресс-служба Минфина.
В настоящее время при оплате госпошлины через портал "Госуслуги" автоматически предоставляется скидка 30%, она действует только для физических лиц и при безналичной оплате.
Министерство финансов России не выходило с предложением об отказе от 30-процентной скидки на оплату пошлин через "Госуслуги", скидка изначально планировалась как временная мера — до 1 января 2023 года, указали в ведомстве.
"Поскольку предложений о ее продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки", — отметили в пресс-службе.