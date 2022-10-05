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Скидку на оплату госпошлин через "Госуслуги" отменят - РИА Новости, 05.10.2022
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Скидку на оплату госпошлин через "Госуслуги" отменят
Скидку на оплату госпошлин через "Госуслуги" отменят - РИА Новости, 05.10.2022
Скидку на оплату госпошлин через "Госуслуги" отменят
Скидка в 30% на оплату государственных пошлин через портал "Госуслуги" с 1 января 2023 года будет отменена, это учтено в формировании доходной части бюджета... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:07
2022-10-05T17:18
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Скидка в 30% на оплату государственных пошлин через портал "Госуслуги" с 1 января 2023 года будет отменена, это учтено в формировании доходной части бюджета России на следующий год, сообщила пресс-служба Минфина.В настоящее время при оплате госпошлины через портал "Госуслуги" автоматически предоставляется скидка 30%, она действует только для физических лиц и при безналичной оплате.Министерство финансов России не выходило с предложением об отказе от 30-процентной скидки на оплату пошлин через "Госуслуги", скидка изначально планировалась как временная мера — до 1 января 2023 года, указали в ведомстве."Поскольку предложений о ее продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки", — отметили в пресс-службе.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
16:07 05.10.2022 (обновлено: 17:18 05.10.2022)
 
Скидку на оплату госпошлин через "Госуслуги" отменят

Минфин: скидку на оплату госпошлин через "Госуслуги" отменят с 1 января

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал "Госуслуги"
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Справочно-информационный интернет-портал "Госуслуги". Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Скидка в 30% на оплату государственных пошлин через портал "Госуслуги" с 1 января 2023 года будет отменена, это учтено в формировании доходной части бюджета России на следующий год, сообщила пресс-служба Минфина.
В настоящее время при оплате госпошлины через портал "Госуслуги" автоматически предоставляется скидка 30%, она действует только для физических лиц и при безналичной оплате.
Министерство финансов России не выходило с предложением об отказе от 30-процентной скидки на оплату пошлин через "Госуслуги", скидка изначально планировалась как временная мера — до 1 января 2023 года, указали в ведомстве.
"Поскольку предложений о ее продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки", — отметили в пресс-службе.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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