https://ria.ru/20221005/sk-1821663455.html

СК зафиксировал применение ВСУ ракет HIMARS с поражающими элементами

СК зафиксировал применение ВСУ ракет HIMARS с поражающими элементами - РИА Новости, 05.10.2022

СК зафиксировал применение ВСУ ракет HIMARS с поражающими элементами

Группа следователей Следственного Комитета Российской Федерации осмотрела место обстрела школы-интернета в Докучаевске и зафиксировала применение украинскими... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:33

2022-10-05T12:33

2022-10-05T14:18

специальная военная операция на украине

докучаевск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Группа следователей Следственного Комитета Российской Федерации осмотрела место обстрела школы-интернета в Докучаевске и зафиксировала применение украинскими боевиками боеприпасов HIMARS с поражающими элементами, сообщает корреспондент РИА Новости."В настоящее время следственная группа Следственного Комитета Российской Федерации проводит осмотр места происшествия в населенном пункте Докучаевск. Следственная группа выявляет фрагменты снарядов, осколков для отправки их в дальнейшем на экспертизу", - сообщил представитель СК РФ.Обстрел Докучаевска новыми американскими ракетами системы HIMARS произошел в ночь с 3 на 4 октября. Следователи СК РФ собрали на месте происшествия все необходимые улики и доказательства для приобщения к уголовному делу по факту военных преступлений киевского режима и использования им незаконных средств и методов ведения войны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

докучаевск

россия

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Работа следователей возле школы-интерната в Докучаевске, которую накануне обстреляли ВСУ Следователи осмотрели место вчерашнего украинского обстрела по школе-интернету в Докучаевске и зафиксировали там применение HIMARS с поражающими элементами, передает корреспондент РИА Новости 2022-10-05T12:33 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

докучаевск, россия, следственный комитет россии (ск рф)