https://ria.ru/20221005/sk-1821663455.html
СК зафиксировал применение ВСУ ракет HIMARS с поражающими элементами
СК зафиксировал применение ВСУ ракет HIMARS с поражающими элементами - РИА Новости, 05.10.2022
СК зафиксировал применение ВСУ ракет HIMARS с поражающими элементами
Группа следователей Следственного Комитета Российской Федерации осмотрела место обстрела школы-интернета в Докучаевске и зафиксировала применение украинскими... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:33
2022-10-05T12:33
2022-10-05T14:18
специальная военная операция на украине
докучаевск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Группа следователей Следственного Комитета Российской Федерации осмотрела место обстрела школы-интернета в Докучаевске и зафиксировала применение украинскими боевиками боеприпасов HIMARS с поражающими элементами, сообщает корреспондент РИА Новости."В настоящее время следственная группа Следственного Комитета Российской Федерации проводит осмотр места происшествия в населенном пункте Докучаевск. Следственная группа выявляет фрагменты снарядов, осколков для отправки их в дальнейшем на экспертизу", - сообщил представитель СК РФ.Обстрел Докучаевска новыми американскими ракетами системы HIMARS произошел в ночь с 3 на 4 октября. Следователи СК РФ собрали на месте происшествия все необходимые улики и доказательства для приобщения к уголовному делу по факту военных преступлений киевского режима и использования им незаконных средств и методов ведения войны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
докучаевск
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Работа следователей возле школы-интерната в Докучаевске, которую накануне обстреляли ВСУ
Следователи осмотрели место вчерашнего украинского обстрела по школе-интернету в Докучаевске и зафиксировали там применение HIMARS с поражающими элементами, передает корреспондент РИА Новости
2022-10-05T12:33
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РИА Новости
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РИА Новости
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докучаевск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Докучаевск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
12:33 05.10.2022 (обновлено: 14:18 05.10.2022)
СК зафиксировал применение ВСУ ракет HIMARS с поражающими элементами
СК зафиксировал применение украинскими военными ракет HIMARS с поражающими элементами