https://ria.ru/20221005/siloviki-1821629168.html
Источник: силовики начали формировать главки на новых территориях России
Источник: силовики начали формировать главки на новых территориях России - РИА Новости, 05.10.2022
Источник: силовики начали формировать главки на новых территориях России
Российские силовые структуры после референдумов в Донбассе и освобожденных регионах Украины о вхождении в состав РФ приступили к формированию своих... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:50
2022-10-05T10:50
2022-10-05T10:50
россия
луганская народная республика
запорожская область
днр
херсонская область
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские силовые структуры после референдумов в Донбассе и освобожденных регионах Украины о вхождении в состав РФ приступили к формированию своих территориальных органов управления, рассказал РИА Новости информированный источник."Началась работа по формированию территориальных органов управления в соответствии с действующей в России организационно-штатной структурой силовых ведомств", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что эта работа в перспективе затронет все уровни управления – от республиканских, областных главков до самого нижнего звена."Доставляются необходимая документация, оргтехника, оборудование", - резюмировал собеседник агентства.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%.С присоединением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей население России выросло со 145 миллионов примерно до 153-158 миллионов человек, в зависимости от актуальности статистических данных.Территория страны с учетом официальных границ новых регионов увеличилась на 108,8 тысяч квадратных километров - это как три Бельгии, две Хорватии или одна Болгария.
https://ria.ru/20221005/dogovor-1821611903.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221005/artemovsk-1821626294.html
россия
луганская народная республика
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, запорожская область, днр, херсонская область
Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, ДНР, Херсонская область
Источник: силовики начали формировать главки на новых территориях России
Силовики начали формировать территориальные органы управления на новых территориях России
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские силовые структуры после референдумов в Донбассе и освобожденных регионах Украины о вхождении в состав РФ приступили к формированию своих территориальных органов управления, рассказал РИА Новости информированный источник.
"Началась работа по формированию территориальных органов управления в соответствии с действующей в России организационно-штатной структурой силовых ведомств", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что эта работа в перспективе затронет все уровни управления – от республиканских, областных главков до самого нижнего звена.
"Доставляются необходимая документация, оргтехника, оборудование", - резюмировал собеседник агентства.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках
, а также в Херсонской и Запорожской областях
. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР
за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области
– 87,05%, в Запорожской области 93,11%.
С присоединением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей население России выросло со 145 миллионов примерно до 153-158 миллионов человек, в зависимости от актуальности статистических данных.
Территория страны с учетом официальных границ новых регионов увеличилась на 108,8 тысяч квадратных километров - это как три Бельгии
, две Хорватии
или одна Болгария
.