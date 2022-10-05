https://ria.ru/20221005/setsoperatsiya-1821731864.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.10.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.10.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:39

2022-10-05T17:39

2022-10-05T18:04

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

запорожская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 5 октября 2022 годаРоссийские подразделения ведут бои за освобождение Авдеевки, Марьинки и Соледара Донецкой Народной Республики. За минувшие сутки ликвидированы десять пунктов управления, шесть складов боеприпасов и ангар с турецкими беспилотниками "Байрактар ТБ2". Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет МиГ-29, шесть беспилотников, 15 снарядов американской РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 313 самолетов, 157 вертолетов, 2151 беспилотник, 379 зенитных ракетных комплексов, 861 реактивную систему залпового огня, 5376 танков и других бронемашин, 3449 орудий полевой артиллерии и 6277 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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