https://ria.ru/20221005/setsoperatsiya-1821731864.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.10.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.10.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:39
2022-10-05T17:39
2022-10-05T18:04
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
запорожская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 5 октября 2022 годаРоссийские подразделения ведут бои за освобождение Авдеевки, Марьинки и Соледара Донецкой Народной Республики. За минувшие сутки ликвидированы десять пунктов управления, шесть складов боеприпасов и ангар с турецкими беспилотниками "Байрактар ТБ2". Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет МиГ-29, шесть беспилотников, 15 снарядов американской РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 313 самолетов, 157 вертолетов, 2151 беспилотник, 379 зенитных ракетных комплексов, 861 реактивную систему залпового огня, 5376 танков и других бронемашин, 3449 орудий полевой артиллерии и 6277 единиц автомобильной техники.
украина
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 5 октября 2022 года
Российские подразделения ведут бои за освобождение Авдеевки, Марьинки и Соледара Донецкой Народной Республики. За минувшие сутки ликвидированы десять пунктов управления, шесть складов боеприпасов и ангар с турецкими беспилотниками "Байрактар ТБ2". Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет МиГ-29, шесть беспилотников, 15 снарядов американской РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 313 самолетов, 157 вертолетов, 2151 беспилотник, 379 зенитных ракетных комплексов, 861 реактивную систему залпового огня, 5376 танков и других бронемашин, 3449 орудий полевой артиллерии и 6277 единиц автомобильной техники.