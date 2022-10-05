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Сделку ОПЕК+ продлили до конца 2023 года - РИА Новости, 05.10.2022
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Сделку ОПЕК+ продлили до конца 2023 года
Сделку ОПЕК+ продлили до конца 2023 года - РИА Новости, 05.10.2022
Сделку ОПЕК+ продлили до конца 2023 года
Альянс ОПЕК+ договорился, что сделка об объемах добычи нефти будет продлена до 31 декабря 2023 года, говорится в официальном коммюнике альянса по итогам... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:46
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опек
экономика
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Альянс ОПЕК+ договорился, что сделка об объемах добычи нефти будет продлена до 31 декабря 2023 года, говорится в официальном коммюнике альянса по итогам заседания в среду."Продлить срок действия декларации о сотрудничестве до 31 декабря 2023 года", - говорится в коммюнике.Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман анонсировал в августе, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года. Как и прежде, у альянса есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи, говорил он.
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опек, экономика, россия
ОПЕК, Экономика, Россия
17:46 05.10.2022 (обновлено: 18:00 05.10.2022)
 
Сделку ОПЕК+ продлили до конца 2023 года

Сделку ОПЕК+ продлили до 31 декабря 2023 года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Альянс ОПЕК+ договорился, что сделка об объемах добычи нефти будет продлена до 31 декабря 2023 года, говорится в официальном коммюнике альянса по итогам заседания в среду.
"Продлить срок действия декларации о сотрудничестве до 31 декабря 2023 года", - говорится в коммюнике.
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман анонсировал в августе, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года. Как и прежде, у альянса есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи, говорил он.
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
17:45
ОПЕК+ сократит добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября
 
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