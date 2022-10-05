https://ria.ru/20221005/sdelka-1821782080.html

Сделку ОПЕК+ продлили до конца 2023 года

Сделку ОПЕК+ продлили до конца 2023 года - РИА Новости, 05.10.2022

Сделку ОПЕК+ продлили до конца 2023 года

Альянс ОПЕК+ договорился, что сделка об объемах добычи нефти будет продлена до 31 декабря 2023 года, говорится в официальном коммюнике альянса по итогам... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:46

2022-10-05T17:46

2022-10-05T18:00

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Альянс ОПЕК+ договорился, что сделка об объемах добычи нефти будет продлена до 31 декабря 2023 года, говорится в официальном коммюнике альянса по итогам заседания в среду."Продлить срок действия декларации о сотрудничестве до 31 декабря 2023 года", - говорится в коммюнике.Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман анонсировал в августе, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года. Как и прежде, у альянса есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи, говорил он.

https://ria.ru/20221005/opek-1821781666.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

опек, экономика, россия