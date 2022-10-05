https://ria.ru/20221005/sdelka-1821782080.html
Сделку ОПЕК+ продлили до конца 2023 года
Сделку ОПЕК+ продлили до конца 2023 года - РИА Новости, 05.10.2022
Сделку ОПЕК+ продлили до конца 2023 года
Альянс ОПЕК+ договорился, что сделка об объемах добычи нефти будет продлена до 31 декабря 2023 года, говорится в официальном коммюнике альянса по итогам... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:46
2022-10-05T17:46
2022-10-05T18:00
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россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Альянс ОПЕК+ договорился, что сделка об объемах добычи нефти будет продлена до 31 декабря 2023 года, говорится в официальном коммюнике альянса по итогам заседания в среду."Продлить срок действия декларации о сотрудничестве до 31 декабря 2023 года", - говорится в коммюнике.Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман анонсировал в августе, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года. Как и прежде, у альянса есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи, говорил он.
https://ria.ru/20221005/opek-1821781666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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опек, экономика, россия
17:46 05.10.2022 (обновлено: 18:00 05.10.2022)
Сделку ОПЕК+ продлили до конца 2023 года
Сделку ОПЕК+ продлили до 31 декабря 2023 года
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Альянс ОПЕК+ договорился, что сделка об объемах добычи нефти будет продлена до 31 декабря 2023 года, говорится в официальном коммюнике альянса по итогам заседания в среду.
"Продлить срок действия декларации о сотрудничестве до 31 декабря 2023 года", - говорится в коммюнике.
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман анонсировал в августе, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года. Как и прежде, у альянса есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи, говорил он.