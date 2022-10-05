https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821851031.html

Томас-Гринфилд призвала усилить санкции против КНДР

Томас-Гринфилд призвала усилить санкции против КНДР - РИА Новости, 05.10.2022

Томас-Гринфилд призвала усилить санкции против КНДР

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала в СБ ООН на фоне недавнего пуска ракеты КНДР усилить санкционный режим в отношении Пхеньяна. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T23:49

2022-10-05T23:49

2022-10-05T23:49

в мире

линда томас-гринфилд

сша

пхеньян

оон

совет безопасности оон

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ООН, 5 окт – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала в СБ ООН на фоне недавнего пуска ракеты КНДР усилить санкционный режим в отношении Пхеньяна."Нам нужно быстро перейти к усилению санкционного режима 718, а не рассматривать смягчение санкций", - сказала Томас-Гринфилд.

https://ria.ru/20221005/kndr-1821849516.html

сша

пхеньян

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, линда томас-гринфилд, сша, пхеньян, оон, совет безопасности оон