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Томас-Гринфилд призвала усилить санкции против КНДР
Томас-Гринфилд призвала усилить санкции против КНДР - РИА Новости, 05.10.2022
Томас-Гринфилд призвала усилить санкции против КНДР
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала в СБ ООН на фоне недавнего пуска ракеты КНДР усилить санкционный режим в отношении Пхеньяна. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T23:49
2022-10-05T23:49
2022-10-05T23:49
в мире
линда томас-гринфилд
сша
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ООН, 5 окт – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала в СБ ООН на фоне недавнего пуска ракеты КНДР усилить санкционный режим в отношении Пхеньяна."Нам нужно быстро перейти к усилению санкционного режима 718, а не рассматривать смягчение санкций", - сказала Томас-Гринфилд.
https://ria.ru/20221005/kndr-1821849516.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, линда томас-гринфилд, сша, пхеньян, оон, совет безопасности оон
В мире, Линда Томас-Гринфилд, США, Пхеньян, ООН, Совет Безопасности ООН
Томас-Гринфилд призвала усилить санкции против КНДР
Постпред США в СБ ООН Томас-Гринфилд: надо усилить санкции против КНДР после пусков ракет