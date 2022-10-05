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Томас-Гринфилд призвала усилить санкции против КНДР - РИА Новости, 05.10.2022
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Томас-Гринфилд призвала усилить санкции против КНДР
Томас-Гринфилд призвала усилить санкции против КНДР - РИА Новости, 05.10.2022
Томас-Гринфилд призвала усилить санкции против КНДР
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала в СБ ООН на фоне недавнего пуска ракеты КНДР усилить санкционный режим в отношении Пхеньяна. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T23:49
2022-10-05T23:49
в мире
линда томас-гринфилд
сша
пхеньян
оон
совет безопасности оон
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ООН, 5 окт – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала в СБ ООН на фоне недавнего пуска ракеты КНДР усилить санкционный режим в отношении Пхеньяна."Нам нужно быстро перейти к усилению санкционного режима 718, а не рассматривать смягчение санкций", - сказала Томас-Гринфилд.
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в мире, линда томас-гринфилд, сша, пхеньян, оон, совет безопасности оон
В мире, Линда Томас-Гринфилд, США, Пхеньян, ООН, Совет Безопасности ООН
23:49 05.10.2022
 
Томас-Гринфилд призвала усилить санкции против КНДР

Постпред США в СБ ООН Томас-Гринфилд: надо усилить санкции против КНДР после пусков ракет

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛинда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Линда Томас-Гринфилд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 окт – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала в СБ ООН на фоне недавнего пуска ракеты КНДР усилить санкционный режим в отношении Пхеньяна.
"Нам нужно быстро перейти к усилению санкционного режима 718, а не рассматривать смягчение санкций", - сказала Томас-Гринфилд.
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 23:29
Зампостпреда России в ООН объяснила ракетные пуски КНДР
 
В миреЛинда Томас-ГринфилдСШАПхеньянООНСовет Безопасности ООН
 
 
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