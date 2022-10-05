Источник в ЕС: новые санкции против России могут опубликовать в четверг
Источник в ЕС сообщил, что текст новых санкций против России могут опубликовать в четверг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Источник в ЕС сообщил РИА Новости, что техническая процедура окончательного согласования текста санкций против РФ еще не запущена, но вероятность их публикации в четверг сохраняется.
В среду постоянные представители стран ЕС после многодневного обсуждения смогли согласовать новый набор ограничений, который включит как экономические меры, так и расширение списка персональных санкций. Постпреды должны запустить окончательную техническую процедуру сбора подписей стран ЕС под новым пакетом, после чего санкции опубликуют в официальном журнале и они вступят в силу.
"Письменная процедура (окончательного официального утверждения странами ЕС – ред.) еще не запущена. Вероятно, можно ожидать утверждение и публикацию завтра", - сообщил собеседник агентства.
Еврокомиссия 28 сентября представила свои предложения по новому пакету экономических и персональных санкций против РФ. Санкции включат расширенные списки персональных ограничений, куда планируется внести лиц, участвовавших в организации референдумов о присоединении к России и представителей Минобороны. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, в списках также окажутся "те, кто распространяет дезинформацию".
Как считают в ЕК, новые экономические ограничения, в частности, на импорт, лишат Россию семи миллиардов евро доходов. В числе предложений значатся также "лишение российского оборонного комплекса ключевых технологий", запрет гражданам стран Евросоюза занимать руководящие должности в российских госкомпаниях, запрет предоставлять определенные услуги России. Еврокомиссия готовит, кроме того, законодательную основу, позволяющую вводить ограничения цен на российскую нефть.
Ранее ряд политиков в Европе выступали с критикой санкционной политики ЕС в отношении России, называя ее неэффективной и наносящей вред экономике самих европейских государств, что в свою очередь приводит к снижению уровня жизни и росту социальной напряженности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил во вторник, что вся Европа ждет от Брюсселя ответ, как долго будут продолжаться санкции, и призвал к переговорам на эту тему с США, "пока не стало слишком поздно". Ранее он сообщил, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против РФ.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.