https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821703469.html

Новый пакет санкций ЕС против России вступит в силу в четверг, пишут СМИ

Новый пакет санкций ЕС против России вступит в силу в четверг, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2022

Новый пакет санкций ЕС против России вступит в силу в четверг, пишут СМИ

Новый пакет санкций ЕС против РФ вступит в силу в четверг, сообщает издание EUobserver. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:32

2022-10-05T14:32

2022-10-05T14:54

россия

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против РФ вступит в силу в четверг, сообщает издание EUobserver."Новые санкции должны вступить в силу в четверг", - говорится в сообщении издания.Также отмечается, что в согласованный ЕС список меры попал российский философ Александр Дугин."Санкции вносят в черный список российского идеолога Александра Дугина, вводят потолок цен на экспорт российской нефти и наносят удары по российской сталелитейной и лесной промышленности в рамках торговых мер на сумму до 7 миллиардов евро", - пишет издание.Ранее ЕС издание Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новому пакету санкции сообщало, что ЕС собирается ввести санкции против философа Александра Дугина, певца Николая Расторгуева и президента концерна "Калашников" Алана Лушникова.В среду постпреды стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских ограничений, запущена финальная техническая процедура оформления. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821696876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии