14:32 05.10.2022 (обновлено: 14:54 05.10.2022)
Новый пакет санкций ЕС против России вступит в силу в четверг, пишут СМИ
EUobserver: новые антироссийские санкции ЕС вступят в силу в четверг, в список попал Дугин
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ЕС у здания представительства Европейского Союза
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против РФ вступит в силу в четверг, сообщает издание EUobserver.
"Новые санкции должны вступить в силу в четверг", - говорится в сообщении издания.
Также отмечается, что в согласованный ЕС список меры попал российский философ Александр Дугин.
"Санкции вносят в черный список российского идеолога Александра Дугина, вводят потолок цен на экспорт российской нефти и наносят удары по российской сталелитейной и лесной промышленности в рамках торговых мер на сумму до 7 миллиардов евро", - пишет издание.
Ранее ЕС издание Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новому пакету санкции сообщало, что ЕС собирается ввести санкции против философа Александра Дугина, певца Николая Расторгуева и президента концерна "Калашников" Алана Лушникова.
В среду постпреды стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских ограничений, запущена финальная техническая процедура оформления. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.