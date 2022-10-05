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Новый пакет санкций ЕС против России вступит в силу в четверг, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2022
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Новый пакет санкций ЕС против России вступит в силу в четверг, пишут СМИ
Новый пакет санкций ЕС против России вступит в силу в четверг, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2022
Новый пакет санкций ЕС против России вступит в силу в четверг, пишут СМИ
Новый пакет санкций ЕС против РФ вступит в силу в четверг, сообщает издание EUobserver. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:32
2022-10-05T14:54
россия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против РФ вступит в силу в четверг, сообщает издание EUobserver."Новые санкции должны вступить в силу в четверг", - говорится в сообщении издания.Также отмечается, что в согласованный ЕС список меры попал российский философ Александр Дугин."Санкции вносят в черный список российского идеолога Александра Дугина, вводят потолок цен на экспорт российской нефти и наносят удары по российской сталелитейной и лесной промышленности в рамках торговых мер на сумму до 7 миллиардов евро", - пишет издание.Ранее ЕС издание Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новому пакету санкции сообщало, что ЕС собирается ввести санкции против философа Александра Дугина, певца Николая Расторгуева и президента концерна "Калашников" Алана Лушникова.В среду постпреды стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских ограничений, запущена финальная техническая процедура оформления. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821696876.html
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россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
14:32 05.10.2022 (обновлено: 14:54 05.10.2022)
 
Новый пакет санкций ЕС против России вступит в силу в четверг, пишут СМИ

EUobserver: новые антироссийские санкции ЕС вступят в силу в четверг, в список попал Дугин

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ЕС у здания представительства Европейского Союза
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против РФ вступит в силу в четверг, сообщает издание EUobserver.
"Новые санкции должны вступить в силу в четверг", - говорится в сообщении издания.
Также отмечается, что в согласованный ЕС список меры попал российский философ Александр Дугин.
"Санкции вносят в черный список российского идеолога Александра Дугина, вводят потолок цен на экспорт российской нефти и наносят удары по российской сталелитейной и лесной промышленности в рамках торговых мер на сумму до 7 миллиардов евро", - пишет издание.
Двойной алмаз, добытый компанией Алроса в Якутии
14:15
ЕС не стал включать "Алросу" в новый пакет санкций, сообщили СМИ
Ранее ЕС издание Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новому пакету санкции сообщало, что ЕС собирается ввести санкции против философа Александра Дугина, певца Николая Расторгуева и президента концерна "Калашников" Алана Лушникова.
В среду постпреды стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских ограничений, запущена финальная техническая процедура оформления. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
 
РоссияЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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