14:15 05.10.2022 (обновлено: 14:36 05.10.2022)
ЕС не стал включать "Алросу" в новый пакет санкций, сообщили СМИ
СМИ: ЕС не стал включать "Алросу" в новый пакет санкций против России
© Пресс-служба компании "Алроса" / Перейти в медиабанкДвойной алмаз, добытый компанией "Алроса" в Якутии
© Пресс-служба компании "Алроса"
Двойной алмаз, добытый компанией "Алроса" в Якутии. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ЕС не стал включать "Алросу" в новый санкционный пакет против РФ, пишет издание EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов.
"Компания "Алроса" не включена в окончательное соглашение по новому пакету санкций, принятое в среду утром в Брюсселе", - приводит издание слова дипломатов.
Ранее газета Politico сообщала, что ЕС собирается ввести санкции против "Алросы" и запретить импорт из России "определенных элементов", использующихся в ювелирной промышленности. Брюссель, в частности, хотел запретить импорт камней и драгоценных металлов.
Как пишет издание, исключение "Алросы" из санкционного списка произошло после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Антверпенского Алмазного Центра предупредили, что удар по алмазному сектору России обойдется в тысячи рабочих мест в городе, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа.
В среду постпреды стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских ограничений, запущена финальная техническая процедура оформления. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.