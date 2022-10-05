https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821696876.html

ЕС не стал включать "Алросу" в новый пакет санкций, сообщили СМИ

ЕС не стал включать "Алросу" в новый пакет санкций, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.10.2022

ЕС не стал включать "Алросу" в новый пакет санкций, сообщили СМИ

ЕС не стал включать "Алросу" в новый санкционный пакет против РФ, пишет издание EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:15

2022-10-05T14:15

2022-10-05T14:36

россия

евросоюз

алроса

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ЕС не стал включать "Алросу" в новый санкционный пакет против РФ, пишет издание EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов."Компания "Алроса" не включена в окончательное соглашение по новому пакету санкций, принятое в среду утром в Брюсселе", - приводит издание слова дипломатов.Ранее газета Politico сообщала, что ЕС собирается ввести санкции против "Алросы" и запретить импорт из России "определенных элементов", использующихся в ювелирной промышленности. Брюссель, в частности, хотел запретить импорт камней и драгоценных металлов.Как пишет издание, исключение "Алросы" из санкционного списка произошло после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Антверпенского Алмазного Центра предупредили, что удар по алмазному сектору России обойдется в тысячи рабочих мест в городе, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа.В среду постпреды стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских ограничений, запущена финальная техническая процедура оформления. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821656439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евросоюз, алроса, санкции в отношении россии, в мире