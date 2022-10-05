Рейтинг@Mail.ru
ЕС не стал включать "Алросу" в новый пакет санкций, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821696876.html
ЕС не стал включать "Алросу" в новый пакет санкций, сообщили СМИ
ЕС не стал включать "Алросу" в новый пакет санкций, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.10.2022
ЕС не стал включать "Алросу" в новый пакет санкций, сообщили СМИ
ЕС не стал включать "Алросу" в новый санкционный пакет против РФ, пишет издание EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:15
2022-10-05T14:36
россия
евросоюз
алроса
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155944/75/1559447511_0:32:581:359_1920x0_80_0_0_961ce3d6ccafc2facc44b73e2c4da0a1.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ЕС не стал включать "Алросу" в новый санкционный пакет против РФ, пишет издание EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов."Компания "Алроса" не включена в окончательное соглашение по новому пакету санкций, принятое в среду утром в Брюсселе", - приводит издание слова дипломатов.Ранее газета Politico сообщала, что ЕС собирается ввести санкции против "Алросы" и запретить импорт из России "определенных элементов", использующихся в ювелирной промышленности. Брюссель, в частности, хотел запретить импорт камней и драгоценных металлов.Как пишет издание, исключение "Алросы" из санкционного списка произошло после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Антверпенского Алмазного Центра предупредили, что удар по алмазному сектору России обойдется в тысячи рабочих мест в городе, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа.В среду постпреды стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских ограничений, запущена финальная техническая процедура оформления. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821656439.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155944/75/1559447511_31:0:552:391_1920x0_80_0_0_9b762343fec095cc078bc5e2007cbe86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, алроса, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Евросоюз, Алроса, Санкции в отношении России, В мире
14:15 05.10.2022 (обновлено: 14:36 05.10.2022)
 
ЕС не стал включать "Алросу" в новый пакет санкций, сообщили СМИ

СМИ: ЕС не стал включать "Алросу" в новый пакет санкций против России

© Пресс-служба компании "Алроса" / Перейти в медиабанкДвойной алмаз, добытый компанией "Алроса" в Якутии
Двойной алмаз, добытый компанией Алроса в Якутии
© Пресс-служба компании "Алроса"
Перейти в медиабанк
Двойной алмаз, добытый компанией "Алроса" в Якутии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ЕС не стал включать "Алросу" в новый санкционный пакет против РФ, пишет издание EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов.
"Компания "Алроса" не включена в окончательное соглашение по новому пакету санкций, принятое в среду утром в Брюсселе", - приводит издание слова дипломатов.
Ранее газета Politico сообщала, что ЕС собирается ввести санкции против "Алросы" и запретить импорт из России "определенных элементов", использующихся в ювелирной промышленности. Брюссель, в частности, хотел запретить импорт камней и драгоценных металлов.
Как пишет издание, исключение "Алросы" из санкционного списка произошло после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Антверпенского Алмазного Центра предупредили, что удар по алмазному сектору России обойдется в тысячи рабочих мест в городе, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа.
В среду постпреды стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских ограничений, запущена финальная техническая процедура оформления. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
12:07
В Чехии рассказали о новом пакете санкций ЕС против России
 
РоссияЕвросоюзАлросаСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала