https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821670353.html

Санкции ЕС против России расширят запрет на некоторые виды продукции

Санкции ЕС против России расширят запрет на некоторые виды продукции - РИА Новости, 05.10.2022

Санкции ЕС против России расширят запрет на некоторые виды продукции

Новые санкции Евросоюза против РФ предусматривают расширение запрета на определенные виды стальной продукции, пластика, химикатов, следует из сообщения... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:50

2022-10-05T12:50

2022-10-05T12:50

россия

чехия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против РФ предусматривают расширение запрета на определенные виды стальной продукции, пластика, химикатов, следует из сообщения представительствующей в настоящее время в ЕС Чехии.В среду постпреды стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских ограничений, запущена финальная техническая процедура оформления. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС."Расширен запрет на импорт товаров: стальной продукции, бумажной продукции, техники, химикатов, пластика, сигарет и другого", - указывается в сообщении чешского председательства в Twitter.

https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821651285.html

россия

чехия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, чехия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире