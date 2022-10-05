https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821670353.html
Санкции ЕС против России расширят запрет на некоторые виды продукции
Санкции ЕС против России расширят запрет на некоторые виды продукции - РИА Новости, 05.10.2022
Санкции ЕС против России расширят запрет на некоторые виды продукции
Новые санкции Евросоюза против РФ предусматривают расширение запрета на определенные виды стальной продукции, пластика, химикатов, следует из сообщения... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:50
2022-10-05T12:50
2022-10-05T12:50
россия
чехия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против РФ предусматривают расширение запрета на определенные виды стальной продукции, пластика, химикатов, следует из сообщения представительствующей в настоящее время в ЕС Чехии.В среду постпреды стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских ограничений, запущена финальная техническая процедура оформления. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС."Расширен запрет на импорт товаров: стальной продукции, бумажной продукции, техники, химикатов, пластика, сигарет и другого", - указывается в сообщении чешского председательства в Twitter.
https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821651285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чехия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Чехия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Санкции ЕС против России расширят запрет на некоторые виды продукции
Санкции ЕС против России расширят запрет на стальную продукцию, химикаты, пластик