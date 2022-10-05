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Санкции ЕС против России расширят запрет на некоторые виды продукции - РИА Новости, 05.10.2022
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Санкции ЕС против России расширят запрет на некоторые виды продукции
Санкции ЕС против России расширят запрет на некоторые виды продукции - РИА Новости, 05.10.2022
Санкции ЕС против России расширят запрет на некоторые виды продукции
Новые санкции Евросоюза против РФ предусматривают расширение запрета на определенные виды стальной продукции, пластика, химикатов, следует из сообщения... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:50
2022-10-05T12:50
россия
чехия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против РФ предусматривают расширение запрета на определенные виды стальной продукции, пластика, химикатов, следует из сообщения представительствующей в настоящее время в ЕС Чехии.В среду постпреды стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских ограничений, запущена финальная техническая процедура оформления. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС."Расширен запрет на импорт товаров: стальной продукции, бумажной продукции, техники, химикатов, пластика, сигарет и другого", - указывается в сообщении чешского председательства в Twitter.
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россия, чехия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Чехия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
12:50 05.10.2022
 
Санкции ЕС против России расширят запрет на некоторые виды продукции

Санкции ЕС против России расширят запрет на стальную продукцию, химикаты, пластик

© РИА Новости / Александр Коркка / Перейти в медиабанкГотовая продукция металлургического комбината
Готовая продукция металлургического комбината - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Александр Коркка
Перейти в медиабанк
Готовая продукция металлургического комбината. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против РФ предусматривают расширение запрета на определенные виды стальной продукции, пластика, химикатов, следует из сообщения представительствующей в настоящее время в ЕС Чехии.
В среду постпреды стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских ограничений, запущена финальная техническая процедура оформления. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
"Расширен запрет на импорт товаров: стальной продукции, бумажной продукции, техники, химикатов, пластика, сигарет и другого", - указывается в сообщении чешского председательства в Twitter.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
11:58
Новые санкции ЕС включают запрет на оказание IT-услуг российским компаниям
 
РоссияЧехияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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