https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821625445.html

Боррель спрогнозировал сроки принятия восьмого пакета санкций против России

Боррель спрогнозировал сроки принятия восьмого пакета санкций против России - РИА Новости, 05.10.2022

Боррель спрогнозировал сроки принятия восьмого пакета санкций против России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ожидает, что восьмой пакет санкций против России будет принят до конца недели. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:34

2022-10-05T10:34

2022-10-05T10:34

в мире

жозеп боррель

санкции в отношении россии

евросоюз

россия

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БРЮССЕЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ожидает, что восьмой пакет санкций против России будет принят до конца недели."Мы ранее представили новый пакет санкций. Наши постпреды активно работали вчера ночью, продолжают работу. Надеюсь, что до конца пленарной сессии у нас будет договоренность Совета по новому пакету, предложенному Еврокомиссией", - выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.Пленарная сессия Европарламента завершится в Страсбурге в четверг.Постпреды ЕС проводят в среду заседание в Брюсселе, рассчитывают завершить согласование санкций.

https://ria.ru/20221005/estoniya-1821523291.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, жозеп боррель, санкции в отношении россии, евросоюз, россия