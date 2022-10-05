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Боррель спрогнозировал сроки принятия восьмого пакета санкций против России - РИА Новости, 05.10.2022
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Боррель спрогнозировал сроки принятия восьмого пакета санкций против России
Боррель спрогнозировал сроки принятия восьмого пакета санкций против России - РИА Новости, 05.10.2022
Боррель спрогнозировал сроки принятия восьмого пакета санкций против России
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ожидает, что восьмой пакет санкций против России будет принят до конца недели. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:34
2022-10-05T10:34
в мире
жозеп боррель
санкции в отношении россии
евросоюз
россия
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ожидает, что восьмой пакет санкций против России будет принят до конца недели."Мы ранее представили новый пакет санкций. Наши постпреды активно работали вчера ночью, продолжают работу. Надеюсь, что до конца пленарной сессии у нас будет договоренность Совета по новому пакету, предложенному Еврокомиссией", - выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.Пленарная сессия Европарламента завершится в Страсбурге в четверг.Постпреды ЕС проводят в среду заседание в Брюсселе, рассчитывают завершить согласование санкций.
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в мире, жозеп боррель, санкции в отношении россии, евросоюз, россия
В мире, Жозеп Боррель, Санкции в отношении России, Евросоюз, Россия
10:34 05.10.2022
 
Боррель спрогнозировал сроки принятия восьмого пакета санкций против России

Боррель ожидает принятие восьмого пакета санкций ЕС против России до конца недели

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ожидает, что восьмой пакет санкций против России будет принят до конца недели.
"Мы ранее представили новый пакет санкций. Наши постпреды активно работали вчера ночью, продолжают работу. Надеюсь, что до конца пленарной сессии у нас будет договоренность Совета по новому пакету, предложенному Еврокомиссией", - выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
Пленарная сессия Европарламента завершится в Страсбурге в четверг.
Постпреды ЕС проводят в среду заседание в Брюсселе, рассчитывают завершить согласование санкций.
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