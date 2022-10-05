https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821625445.html
Боррель спрогнозировал сроки принятия восьмого пакета санкций против России
Боррель спрогнозировал сроки принятия восьмого пакета санкций против России - РИА Новости, 05.10.2022
Боррель спрогнозировал сроки принятия восьмого пакета санкций против России
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ожидает, что восьмой пакет санкций против России будет принят до конца недели. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:34
2022-10-05T10:34
2022-10-05T10:34
в мире
жозеп боррель
санкции в отношении россии
евросоюз
россия
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ожидает, что восьмой пакет санкций против России будет принят до конца недели."Мы ранее представили новый пакет санкций. Наши постпреды активно работали вчера ночью, продолжают работу. Надеюсь, что до конца пленарной сессии у нас будет договоренность Совета по новому пакету, предложенному Еврокомиссией", - выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.Пленарная сессия Европарламента завершится в Страсбурге в четверг.Постпреды ЕС проводят в среду заседание в Брюсселе, рассчитывают завершить согласование санкций.
https://ria.ru/20221005/estoniya-1821523291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жозеп боррель, санкции в отношении россии, евросоюз, россия
В мире, Жозеп Боррель, Санкции в отношении России, Евросоюз, Россия
Боррель спрогнозировал сроки принятия восьмого пакета санкций против России
Боррель ожидает принятие восьмого пакета санкций ЕС против России до конца недели