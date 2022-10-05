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ЕС запретит экспорт компонентов для самолетов в Россию, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.10.2022
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ЕС запретит экспорт компонентов для самолетов в Россию, сообщили СМИ
ЕС запретит экспорт компонентов для самолетов в Россию, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.10.2022
ЕС запретит экспорт компонентов для самолетов в Россию, сообщили СМИ
Дополнительные запреты на экспорт компонентов для российских самолетов, а также импорт из РФ некоторых видов стали вошли в согласованный ЕС новый пакет санкций, РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:26
2022-10-05T09:26
владимир путин
россия
украина
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дополнительные запреты на экспорт компонентов для российских самолетов, а также импорт из РФ некоторых видов стали вошли в согласованный ЕС новый пакет санкций, пишет газета Politico со ссылкой на черновой вариант документа.Во вторник вечером издание со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что представители стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России, включая потолок цен на российскую нефть. Дипломаты заявили, что в среду представители ЕС утвердят окончательную версию текста."Помимо ограничения цен на нефть... санкционный пакет содержит другие болезненные санкции, такие как дополнительные запреты на экспорт важнейших компонентов, необходимых для российского авиапарка, а также запрет на импорт некоторых видов стали из РФ", - говорится в сообщении издания.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221004/britaniya-1821555816.html
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владимир путин, россия, украина, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Владимир Путин, Россия, Украина, Европа, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
09:26 05.10.2022
 
ЕС запретит экспорт компонентов для самолетов в Россию, сообщили СМИ

Politico: ЕС запретит экспорт компонентов для самолетов в Россию и импорт российской стали

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Россия"
Самолеты авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Самолеты авиакомпании "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дополнительные запреты на экспорт компонентов для российских самолетов, а также импорт из РФ некоторых видов стали вошли в согласованный ЕС новый пакет санкций, пишет газета Politico со ссылкой на черновой вариант документа.
Во вторник вечером издание со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что представители стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России, включая потолок цен на российскую нефть. Дипломаты заявили, что в среду представители ЕС утвердят окончательную версию текста.
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"Помимо ограничения цен на нефть... санкционный пакет содержит другие болезненные санкции, такие как дополнительные запреты на экспорт важнейших компонентов, необходимых для российского авиапарка, а также запрет на импорт некоторых видов стали из РФ", - говорится в сообщении издания.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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