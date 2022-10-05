https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821610364.html

ЕС запретит экспорт компонентов для самолетов в Россию, сообщили СМИ

ЕС запретит экспорт компонентов для самолетов в Россию, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.10.2022

ЕС запретит экспорт компонентов для самолетов в Россию, сообщили СМИ

Дополнительные запреты на экспорт компонентов для российских самолетов, а также импорт из РФ некоторых видов стали вошли в согласованный ЕС новый пакет санкций, РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T09:26

2022-10-05T09:26

2022-10-05T09:26

владимир путин

россия

украина

европа

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дополнительные запреты на экспорт компонентов для российских самолетов, а также импорт из РФ некоторых видов стали вошли в согласованный ЕС новый пакет санкций, пишет газета Politico со ссылкой на черновой вариант документа.Во вторник вечером издание со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что представители стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России, включая потолок цен на российскую нефть. Дипломаты заявили, что в среду представители ЕС утвердят окончательную версию текста."Помимо ограничения цен на нефть... санкционный пакет содержит другие болезненные санкции, такие как дополнительные запреты на экспорт важнейших компонентов, необходимых для российского авиапарка, а также запрет на импорт некоторых видов стали из РФ", - говорится в сообщении издания.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221004/britaniya-1821555816.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, украина, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире