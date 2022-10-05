https://ria.ru/20221005/samoopredelenie-1821764633.html

Донбасс имеет право на самоопределение, считает Додик

Донбасс имеет право на самоопределение, считает Додик - РИА Новости, 05.10.2022

Донбасс имеет право на самоопределение, считает Додик

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей имеют право на самоопределение, Россия не должна оглядываться на признание референдумов Западом, заявил РИА... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:04

2022-10-05T17:04

2022-10-05T17:04

в мире

милорад додик

донбасс

россия

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БЕЛГРАД, 5 окт – РИА Новости. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей имеют право на самоопределение, Россия не должна оглядываться на признание референдумов Западом, заявил РИА Новости член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа, лидирующий на выборах президента Республики Сербской БиГ, Милорад Додик."Народы имеют право на проведение референдумов. Насколько я понимаю, на этой территории живет русский народ, и он имеет право определиться и принять решение. Это решение надо просто уважать, и ничего более", - заявил агентству Додик."Видим, что в мире есть двойные стандарты, когда американцам что-то надо, они поддерживают референдум, как это было в Косово, или в других местах, как Восточный Тимор или где-то еще, достаточно было им установить правила, как это должно быть, и так и было. Но мир изменился, он больше не такой как был раньше. Сейчас Россия сделала очень важное – восстановила принципы Устава ООН и право народов на самоопределение, которое является высшим принципом международного права. Поэтому признает ли кто-то или нет, это менее важно. России не надо смотреть по сторонам, принял это кто-то или нет", - подчеркнул будущий глава РС БиГ.

https://ria.ru/20220930/putin-1820614394.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, милорад додик, донбасс, россия