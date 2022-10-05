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Донбасс имеет право на самоопределение, считает Додик - РИА Новости, 05.10.2022
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Донбасс имеет право на самоопределение, считает Додик
Донбасс имеет право на самоопределение, считает Додик - РИА Новости, 05.10.2022
Донбасс имеет право на самоопределение, считает Додик
Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей имеют право на самоопределение, Россия не должна оглядываться на признание референдумов Западом, заявил РИА... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:04
2022-10-05T17:04
в мире
милорад додик
донбасс
россия
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БЕЛГРАД, 5 окт – РИА Новости. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей имеют право на самоопределение, Россия не должна оглядываться на признание референдумов Западом, заявил РИА Новости член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа, лидирующий на выборах президента Республики Сербской БиГ, Милорад Додик."Народы имеют право на проведение референдумов. Насколько я понимаю, на этой территории живет русский народ, и он имеет право определиться и принять решение. Это решение надо просто уважать, и ничего более", - заявил агентству Додик."Видим, что в мире есть двойные стандарты, когда американцам что-то надо, они поддерживают референдум, как это было в Косово, или в других местах, как Восточный Тимор или где-то еще, достаточно было им установить правила, как это должно быть, и так и было. Но мир изменился, он больше не такой как был раньше. Сейчас Россия сделала очень важное – восстановила принципы Устава ООН и право народов на самоопределение, которое является высшим принципом международного права. Поэтому признает ли кто-то или нет, это менее важно. России не надо смотреть по сторонам, принял это кто-то или нет", - подчеркнул будущий глава РС БиГ.
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в мире, милорад додик, донбасс, россия
В мире, Милорад Додик, Донбасс, Россия
17:04 05.10.2022
 
Донбасс имеет право на самоопределение, считает Додик

Додик: жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей имеют право на самоопределение

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
Участники флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Участники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 окт – РИА Новости. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей имеют право на самоопределение, Россия не должна оглядываться на признание референдумов Западом, заявил РИА Новости член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа, лидирующий на выборах президента Республики Сербской БиГ, Милорад Додик.
"Народы имеют право на проведение референдумов. Насколько я понимаю, на этой территории живет русский народ, и он имеет право определиться и принять решение. Это решение надо просто уважать, и ничего более", - заявил агентству Додик.
"Видим, что в мире есть двойные стандарты, когда американцам что-то надо, они поддерживают референдум, как это было в Косово, или в других местах, как Восточный Тимор или где-то еще, достаточно было им установить правила, как это должно быть, и так и было. Но мир изменился, он больше не такой как был раньше. Сейчас Россия сделала очень важное – восстановила принципы Устава ООН и право народов на самоопределение, которое является высшим принципом международного права. Поэтому признает ли кто-то или нет, это менее важно. России не надо смотреть по сторонам, принял это кто-то или нет", - подчеркнул будущий глава РС БиГ.
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 15:22
Путин напомнил, что право на самоопределение зафиксировано в уставе ООН
 
В миреМилорад ДодикДонбассРоссия
 
 
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