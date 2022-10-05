Донбасс имеет право на самоопределение, считает Додик
Додик: жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей имеют право на самоопределение
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
Участники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 окт – РИА Новости. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей имеют право на самоопределение, Россия не должна оглядываться на признание референдумов Западом, заявил РИА Новости член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа, лидирующий на выборах президента Республики Сербской БиГ, Милорад Додик.
"Народы имеют право на проведение референдумов. Насколько я понимаю, на этой территории живет русский народ, и он имеет право определиться и принять решение. Это решение надо просто уважать, и ничего более", - заявил агентству Додик.
"Видим, что в мире есть двойные стандарты, когда американцам что-то надо, они поддерживают референдум, как это было в Косово, или в других местах, как Восточный Тимор или где-то еще, достаточно было им установить правила, как это должно быть, и так и было. Но мир изменился, он больше не такой как был раньше. Сейчас Россия сделала очень важное – восстановила принципы Устава ООН и право народов на самоопределение, которое является высшим принципом международного права. Поэтому признает ли кто-то или нет, это менее важно. России не надо смотреть по сторонам, принял это кто-то или нет", - подчеркнул будущий глава РС БиГ.
30 сентября, 15:22Путин напомнил, что право на самоопределение зафиксировано в уставе ООН