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Путин назначил Сальдо врио губернатора Херсонской области
Путин назначил Сальдо врио губернатора Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2022
Путин назначил Сальдо врио губернатора Херсонской области
Президент России Владимир Путин назначил Владимира Сальдо врио губернатора Херсонской области, данный документ опубликован на интернет-портале правовой... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:51
2022-10-05T09:51
2022-10-05T10:06
владимир сальдо
политика
херсонская область
владимир путин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Владимира Сальдо врио губернатора Херсонской области, данный документ опубликован на интернет-портале правовой информации."Назначить Сальдо Владимира Васильевича временно исполняющим обязанности Губернатора Херсонской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Херсонской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221004/khersonskaya-1821358794.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, политика, херсонская область , владимир путин
Владимир Сальдо, Политика, Херсонская область , Владимир Путин
09:51 05.10.2022 (обновлено: 10:06 05.10.2022)
Путин назначил Сальдо врио губернатора Херсонской области
Президент Путин назначил Владимира Сальдо врио губернатора Херсонской области