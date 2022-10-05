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Путин назначил Сальдо врио губернатора Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2022
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Путин назначил Сальдо врио губернатора Херсонской области
Путин назначил Сальдо врио губернатора Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2022
Путин назначил Сальдо врио губернатора Херсонской области
Президент России Владимир Путин назначил Владимира Сальдо врио губернатора Херсонской области, данный документ опубликован на интернет-портале правовой... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:51
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владимир сальдо
политика
херсонская область
владимир путин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Владимира Сальдо врио губернатора Херсонской области, данный документ опубликован на интернет-портале правовой информации."Назначить Сальдо Владимира Васильевича временно исполняющим обязанности Губернатора Херсонской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Херсонской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221004/khersonskaya-1821358794.html
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владимир сальдо, политика, херсонская область , владимир путин
Владимир Сальдо, Политика, Херсонская область , Владимир Путин
09:51 05.10.2022 (обновлено: 10:06 05.10.2022)
 
Путин назначил Сальдо врио губернатора Херсонской области

Президент Путин назначил Владимира Сальдо врио губернатора Херсонской области

© Фото : @saldo_team / TelegramВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : @saldo_team / Telegram
Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Владимира Сальдо врио губернатора Херсонской области, данный документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Назначить Сальдо Владимира Васильевича временно исполняющим обязанности Губернатора Херсонской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Херсонской области", - говорится в сообщении.
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