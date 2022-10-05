https://ria.ru/20221005/rossiya-1821592483.html

Эксперт отверг версию Times о планах России провести ядерные испытания

Эксперт отверг версию Times о планах России провести ядерные испытания - РИА Новости, 05.10.2022

Эксперт отверг версию Times о планах России провести ядерные испытания

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов в беседе с РИА Новости отверг версию газеты Times о якобы планах... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T03:14

2022-10-05T03:14

2022-10-05T03:14

россия

черное море

украина

в мире

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов в беседе с РИА Новости отверг версию газеты Times о якобы планах России провести ядерные испытания в Черном море.Ранее Times написала, что НАТО предупредила страны альянса о якобы возможном проведении Россией ядерных испытаний на границах с Украиной – в Черном море. В публикации говорится, что таким образом РФ может продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения."Черное море – самый крупный в мире природный сероводородный бассейн. Море достаточно глубокое, максимальная глубина - более 2200 метров. Начиная с глубины в 200 метров начинается сероводород, концентрация которого растет с глубиной", - сказал Мухаметов.По его словам, вблизи дна Черного моря концентрация сероводорода в воде составляет около 9,6 миллиграмма на литр. Для сравнения он подчеркнул, что предельно допустимая концентрация этого токсичного газа в воздухе - 0,008 миллиграмма на кубический метр."Если возьмем среднюю концентрацию сероводорода и среднюю глубину моря - 1240 метров, у нас получится 3,1 миллиарда тонн сероводорода, растворенного в Черном море. Если мы проводим ядерный взрыв, стабильная система рушится, сероводород из воды массово выходит в воздух. Реакция идет с выделением тепла, сероводород будет гореть синим пламенем. Весь кислород из воды уйдет на реакцию с сероводородом, живые организмы начнут массово погибать. Люди, живущие на побережье, получат сероводородное отравление вплоть до летальных исходов", - сказал Мухаметов.Он также напомнил, что по дну Черного моря проложены два крупных газопровода: "Голубой" и "Турецкий" потоки."Ни один здравомыслящий человек проводить испытания в Черном море не будет", - подчеркнул он.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию газеты The Times, заявив, что Россия не планирует принимать участие в "упражнениях" по ядерной риторике.

https://ria.ru/20221004/britaniya-1821528786.html

https://ria.ru/20221004/voyna-1821511757.html

россия

черное море

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россия, черное море, украина, в мире