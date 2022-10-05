https://ria.ru/20221005/rezolyutsiya-1821846886.html

Источник: США склоняют страны к поддержке резолюции против референдумов

Источник: США склоняют страны к поддержке резолюции против референдумов - РИА Новости, 05.10.2022

Источник: США склоняют страны к поддержке резолюции против референдумов

США и их партнеры активно уговаривают страны поддержать западный проект резолюции, не признающий итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T23:04

2022-10-05T23:04

2022-10-05T23:06

в мире

сша

луганская народная республика

оон

совет безопасности оон

референдумы на освобожденных территориях

генеральная ассамблея оон

референдум в донбассе

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ООН, 5 окт – РИА Новости. США и их партнеры активно уговаривают страны поддержать западный проект резолюции, не признающий итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, рассказал РИА Новости источник в одной из делегаций.Ранее США и Албания вынесли на голосование в СБ ООН резолюцию, которая не признавала референдумы и призывала все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучал призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывали немедленно вывести свои силы с Украины. Москва наложила вето на этот документ. Теперь Запад добивается принятия аналогичного проекта в Генассамблее ООН (где право вето не действует).Между тем, по словам другого источника в ООН, "Россия предлагает провести тайное голосование по западному проекту резолюции, что снизит число стран, поддерживающих его".В проекте резолюции выражается "приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", Москву осуждают за якобы "организацию референдумов" и "аннексию" ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья.Теперь по инициативе Албании и Украины 10 октября в связи с прошедшими референдумами откроется чрезвычайная спецсессия Генассамблеи. Ожидается, что в ходе нее и будет принято решение по западному проекту резолюции.

https://ria.ru/20221005/sovbez-1821671522.html

сша

луганская народная республика

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в мире, сша, луганская народная республика, оон, совет безопасности оон, референдумы на освобожденных территориях, генеральная ассамблея оон, референдум в донбассе, россия