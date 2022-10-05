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Источник: США склоняют страны к поддержке резолюции против референдумов - РИА Новости, 05.10.2022
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Источник: США склоняют страны к поддержке резолюции против референдумов
Источник: США склоняют страны к поддержке резолюции против референдумов - РИА Новости, 05.10.2022
Источник: США склоняют страны к поддержке резолюции против референдумов
США и их партнеры активно уговаривают страны поддержать западный проект резолюции, не признающий итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T23:04
2022-10-05T23:06
в мире
сша
луганская народная республика
оон
совет безопасности оон
референдумы на освобожденных территориях
генеральная ассамблея оон
референдум в донбассе
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ООН, 5 окт – РИА Новости. США и их партнеры активно уговаривают страны поддержать западный проект резолюции, не признающий итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, рассказал РИА Новости источник в одной из делегаций.Ранее США и Албания вынесли на голосование в СБ ООН резолюцию, которая не признавала референдумы и призывала все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучал призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывали немедленно вывести свои силы с Украины. Москва наложила вето на этот документ. Теперь Запад добивается принятия аналогичного проекта в Генассамблее ООН (где право вето не действует).Между тем, по словам другого источника в ООН, "Россия предлагает провести тайное голосование по западному проекту резолюции, что снизит число стран, поддерживающих его".В проекте резолюции выражается "приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", Москву осуждают за якобы "организацию референдумов" и "аннексию" ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья.Теперь по инициативе Албании и Украины 10 октября в связи с прошедшими референдумами откроется чрезвычайная спецсессия Генассамблеи. Ожидается, что в ходе нее и будет принято решение по западному проекту резолюции.
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в мире, сша, луганская народная республика, оон, совет безопасности оон, референдумы на освобожденных территориях, генеральная ассамблея оон, референдум в донбассе, россия
В мире, США, Луганская Народная Республика, ООН, Совет Безопасности ООН, Референдумы на освобожденных территориях, Генеральная Ассамблея ООН, Референдум в Донбассе, Россия
23:04 05.10.2022 (обновлено: 23:06 05.10.2022)
 
Источник: США склоняют страны к поддержке резолюции против референдумов

Источник в ООН: США и союзники уговаривают страны поддержать резолюцию против референдумов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБюллетени во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка в Мелитополе
Бюллетени во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости
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Бюллетени во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 окт – РИА Новости. США и их партнеры активно уговаривают страны поддержать западный проект резолюции, не признающий итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, рассказал РИА Новости источник в одной из делегаций.
Ранее США и Албания вынесли на голосование в СБ ООН резолюцию, которая не признавала референдумы и призывала все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучал призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывали немедленно вывести свои силы с Украины. Москва наложила вето на этот документ. Теперь Запад добивается принятия аналогичного проекта в Генассамблее ООН (где право вето не действует).
"США и их партнеры сейчас активно пытаются склонить как можно больше стран к тому, чтобы те поддержали проект резолюции по референдумам" - сказал собеседник агентства.
Между тем, по словам другого источника в ООН, "Россия предлагает провести тайное голосование по западному проекту резолюции, что снизит число стран, поддерживающих его".
В проекте резолюции выражается "приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", Москву осуждают за якобы "организацию референдумов" и "аннексию" ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья.
Теперь по инициативе Албании и Украины 10 октября в связи с прошедшими референдумами откроется чрезвычайная спецсессия Генассамблеи. Ожидается, что в ходе нее и будет принято решение по западному проекту резолюции.
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В миреСШАЛуганская Народная РеспубликаООНСовет Безопасности ООНРеферендумы на освобожденных территорияхГенеральная Ассамблея ООНРеферендум в ДонбассеРоссия
 
 
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