Захарова ответила на заявление Германии и Польши о выплате репараций Киеву
Захарова назвала заявление Германии и Польши о выплате репараций Киеву аморальным
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Заявление Германии и Польши о выплатах репараций Украине со стороны России является неприличным и аморальным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это все лицемерие. Тогда, когда выгодно объединиться против кого-то, они выступают с единых позиций. Как только "отпускает" эта тема, тут же начинают выяснять отношения, кто кому должен и сколько. Вообще неприлично, непристойно. Абсолютно аморально, что Польше, что Германии на совместном медиамероприятии, пресс-конференции заявлять подобное, требуя от России каких-то компенсаций за любой исторический период. Вот не Польше и не Германии это делать", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Захарова отметила, что Германия во времена Второй Мировой войны нанесла ущерб Советскому союзу и унесла 25 миллионов жизней.
"Полстраны было разрушено, сожжено и уничтожено. Насколько, с точки зрения нашего развития, нам был нанесён ущерб? Сколько мы могли бы сделать всего, если бы не пришлось восстанавливать", — заявила она.
Захарова добавила, что Советский Союз вложил много усилий и средств на восстановление стран Восточной Европы, включая Германию и Польшу.
"И эти люди, их потомки имеют наглость что-то говорить и заикаться на тему компенсаций", — сказала она.
По словам Захаровой, Германия и Польша способствовали "антиконституционным переворотам" и кризису на Украине.
"Если говорить о непосредственной причине, которая привела к кризису, то она и есть Европа, Европейский союз. Евробюрократией, которой руководит Вашингтон и чьими руками совершалось немало противозаконного на территории Украины", — добавила Захарова.
В Польше несколько лет назад подняли вопрос, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены платить Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.