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Захарова ответила на заявление Германии и Польши о выплате репараций Киеву - РИА Новости, 05.10.2022
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Захарова ответила на заявление Германии и Польши о выплате репараций Киеву
Захарова ответила на заявление Германии и Польши о выплате репараций Киеву - РИА Новости, 05.10.2022
Захарова ответила на заявление Германии и Польши о выплате репараций Киеву
Заявление Германии и Польши о выплатах репараций Украине со стороны России является неприличным и аморальным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:18
2022-10-05T13:18
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Заявление Германии и Польши о выплатах репараций Украине со стороны России является неприличным и аморальным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это все лицемерие. Тогда, когда выгодно объединиться против кого-то, они выступают с единых позиций. Как только "отпускает" эта тема, тут же начинают выяснять отношения, кто кому должен и сколько. Вообще неприлично, непристойно. Абсолютно аморально, что Польше, что Германии на совместном медиамероприятии, пресс-конференции заявлять подобное, требуя от России каких-то компенсаций за любой исторический период. Вот не Польше и не Германии это делать", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Захарова отметила, что Германия во времена Второй Мировой войны нанесла ущерб Советскому союзу и унесла 25 миллионов жизней.Захарова добавила, что Советский Союз вложил много усилий и средств на восстановление стран Восточной Европы, включая Германию и Польшу.По словам Захаровой, Германия и Польша способствовали "антиконституционным переворотам" и кризису на Украине.Ранее Польша и Германия, сами находящиеся в жёстком споре о немецкой репарации Варшаве, сошлись по вопросу о том, что Россия должна будет заплатить репарацию Украине. С таким заявлением выступили польский и немецкий министры иностранных дел накануне в Варшаве.В Польше несколько лет назад подняли вопрос, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены платить Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20221004/germaniya-1821529705.html
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в мире, мария захарова, германия, польша, украина
В мире, Мария Захарова, Германия, Польша, Украина
13:18 05.10.2022
 
Захарова ответила на заявление Германии и Польши о выплате репараций Киеву

Захарова назвала заявление Германии и Польши о выплате репараций Киеву аморальным

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Заявление Германии и Польши о выплатах репараций Украине со стороны России является неприличным и аморальным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это все лицемерие. Тогда, когда выгодно объединиться против кого-то, они выступают с единых позиций. Как только "отпускает" эта тема, тут же начинают выяснять отношения, кто кому должен и сколько. Вообще неприлично, непристойно. Абсолютно аморально, что Польше, что Германии на совместном медиамероприятии, пресс-конференции заявлять подобное, требуя от России каких-то компенсаций за любой исторический период. Вот не Польше и не Германии это делать", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
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Захарова отметила, что Германия во времена Второй Мировой войны нанесла ущерб Советскому союзу и унесла 25 миллионов жизней.
"Полстраны было разрушено, сожжено и уничтожено. Насколько, с точки зрения нашего развития, нам был нанесён ущерб? Сколько мы могли бы сделать всего, если бы не пришлось восстанавливать", — заявила она.
Захарова добавила, что Советский Союз вложил много усилий и средств на восстановление стран Восточной Европы, включая Германию и Польшу.
"И эти люди, их потомки имеют наглость что-то говорить и заикаться на тему компенсаций", — сказала она.
По словам Захаровой, Германия и Польша способствовали "антиконституционным переворотам" и кризису на Украине.
"Если говорить о непосредственной причине, которая привела к кризису, то она и есть Европа, Европейский союз. Евробюрократией, которой руководит Вашингтон и чьими руками совершалось немало противозаконного на территории Украины", — добавила Захарова.
Ранее Польша и Германия, сами находящиеся в жёстком споре о немецкой репарации Варшаве, сошлись по вопросу о том, что Россия должна будет заплатить репарацию Украине. С таким заявлением выступили польский и немецкий министры иностранных дел накануне в Варшаве.
В Польше несколько лет назад подняли вопрос, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены платить Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
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В миреМария ЗахароваГерманияПольшаУкраина
 
 
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