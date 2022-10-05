https://ria.ru/20221005/reparatsii-1821679490.html

Захарова ответила на заявление Германии и Польши о выплате репараций Киеву

Захарова ответила на заявление Германии и Польши о выплате репараций Киеву - РИА Новости, 05.10.2022

Захарова ответила на заявление Германии и Польши о выплате репараций Киеву

Заявление Германии и Польши о выплатах репараций Украине со стороны России является неприличным и аморальным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:18

2022-10-05T13:18

2022-10-05T13:18

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мария захарова

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польша

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Заявление Германии и Польши о выплатах репараций Украине со стороны России является неприличным и аморальным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это все лицемерие. Тогда, когда выгодно объединиться против кого-то, они выступают с единых позиций. Как только "отпускает" эта тема, тут же начинают выяснять отношения, кто кому должен и сколько. Вообще неприлично, непристойно. Абсолютно аморально, что Польше, что Германии на совместном медиамероприятии, пресс-конференции заявлять подобное, требуя от России каких-то компенсаций за любой исторический период. Вот не Польше и не Германии это делать", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Захарова отметила, что Германия во времена Второй Мировой войны нанесла ущерб Советскому союзу и унесла 25 миллионов жизней.Захарова добавила, что Советский Союз вложил много усилий и средств на восстановление стран Восточной Европы, включая Германию и Польшу.По словам Захаровой, Германия и Польша способствовали "антиконституционным переворотам" и кризису на Украине.Ранее Польша и Германия, сами находящиеся в жёстком споре о немецкой репарации Варшаве, сошлись по вопросу о том, что Россия должна будет заплатить репарацию Украине. С таким заявлением выступили польский и немецкий министры иностранных дел накануне в Варшаве.В Польше несколько лет назад подняли вопрос, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены платить Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20221004/germaniya-1821529705.html

https://ria.ru/20221004/reparatsii-1821449972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мария захарова, германия, польша, украина