Болота, луга, зеленые крыши: "Аптекарский огород" вернет природу в город
Идея зеленых крыш не нова, но в России пока не слишком популярна. Участники проекта высадили цветы на крышах железных контейнеров – на них можно посмотреть не только с лестницы, но и с ближайшей альпийской горки.
Идея зеленых крыш не нова, но в России пока не слишком популярна. Участники проекта высадили цветы на крышах железных контейнеров – на них можно посмотреть не только с лестницы, но и с ближайшей альпийской горки.
Для крыш подбирались максимально неприхотливые растения, которые почти не требуют ухода. Но вместе с тем – красивые и яркие.
Для крыш подбирались максимально неприхотливые растения, которые почти не требуют ухода. Но вместе с тем – красивые и яркие.
"Жители окрестных домов пишут, звонят нам, – рассказывает Алексей Ретеюм, директор по развитию Всероссийского общества охраны природы. – И говорят: "как здорово видеть цветущие крыши вместо унылых и серых контейнеров".
"Жители окрестных домов пишут, звонят нам, – рассказывает Алексей Ретеюм, директор по развитию Всероссийского общества охраны природы. – И говорят: "как здорово видеть цветущие крыши вместо унылых и серых контейнеров".
Еще одна новинка – цветущие луга вместо газонов. "Я предлагал поменять газоны у памятника князю Владимиру на Боровицкой площади на луг, – замечает Ретеюм. – Это больше бы соответствовало исторической правде, 988 году, году Крещения Руси".
Еще одна новинка – цветущие луга вместо газонов. "Я предлагал поменять газоны у памятника князю Владимиру на Боровицкой площади на луг, – замечает Ретеюм. – Это больше бы соответствовало исторической правде, 988 году, году Крещения Руси".
Луг, в отличие от "мертвого" газона, – это целая экосистема. Цветы привлекают насекомых, например, бабочек, вслед за ними прилетают птицы.
Луг, в отличие от "мертвого" газона, – это целая экосистема. Цветы привлекают насекомых, например, бабочек, вслед за ними прилетают птицы.
Алексей Ретеюм замечает, что отношения между луговыми травами очень разные. Нужно подобрать те растения, которые смогут мирно существовать.
Алексей Ретеюм замечает, что отношения между луговыми травами очень разные. Нужно подобрать те растения, которые смогут мирно существовать.
Еще одно экопространство – прибрежная зона прудов и рек. В московских водоемах живут рыбы, утки и другие представители фауны, а зеленый берег делает пруд не только красивым для людей, но и комфортным для животных и птиц.
Еще одно экопространство – прибрежная зона прудов и рек. В московских водоемах живут рыбы, утки и другие представители фауны, а зеленый берег делает пруд не только красивым для людей, но и комфортным для животных и птиц.
И, наконец, лесные пространства. Занимая небольшой участок городского парка, они при грамотном подборе растений создают атмосферу загорода.
И, наконец, лесные пространства. Занимая небольшой участок городского парка, они при грамотном подборе растений создают атмосферу загорода.
Как отметил директор парка "Бабушкинский" Игорь Бускин, важную роль в экологии города играют болота. При реконструкции парков у Яузы, например, болотистые участки осушаться не будут. Болота – "легкие планеты", они в 7-15 раз эффективнее вырабатывают кислород, чем леса. Это огромный водный ресурс чистой воды и воздуха.
Как отметил директор парка "Бабушкинский" Игорь Бускин, важную роль в экологии города играют болота. При реконструкции парков у Яузы, например, болотистые участки осушаться не будут. Болота – "легкие планеты", они в 7-15 раз эффективнее вырабатывают кислород, чем леса. Это огромный водный ресурс чистой воды и воздуха.
Участники проекта "Renature" подчеркивают, что их идеи универсальны: они могут озеленить и Москву, и другие города средней полосы России. Увидеть экосистемы можно в "Аптекарском огороде" уже сейчас.
Участники проекта "Renature" подчеркивают, что их идеи универсальны: они могут озеленить и Москву, и другие города средней полосы России. Увидеть экосистемы можно в "Аптекарском огороде" уже сейчас.