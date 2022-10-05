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Болота, луга, зеленые крыши: "Аптекарский огород" вернет природу в город - РИА Новости, 05.10.2022
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Культура
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Болота, луга, зеленые крыши: "Аптекарский огород" вернет природу в город
Болота, луга, зеленые крыши: "Аптекарский огород" вернет природу в город - РИА Новости, 05.10.2022
Болота, луга, зеленые крыши: "Аптекарский огород" вернет природу в город
Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" представил работы победителей проекта "Renature. Вернем природу в город". Как нестандартно внедрить зеленые... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T18:43
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" представил работы победителей проекта "Renature. Вернем природу в город". Как нестандартно внедрить зеленые экопространства в урбанистический пейзаж, рядом с каким памятником должен быть луг и зачем Москве болота – в фотоленте РИА Новости.
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Татьяна Рыжкова
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фото, фото - культура, экология, москва, куда сходить , стиль жизни
Фото - Культура, Культура, Экология, Москва, куда сходить , Стиль жизни
18:43 05.10.2022
 

Болота, луга, зеленые крыши: "Аптекарский огород" вернет природу в город

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" представил работы победителей проекта "Renature. Вернем природу в город". Как нестандартно внедрить зеленые экопространства в урбанистический пейзаж, рядом с каким памятником должен быть луг и зачем Москве болота – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Идея зеленых крыш не нова, но в России пока не слишком популярна. Участники проекта высадили цветы на крышах железных контейнеров – на них можно посмотреть не только с лестницы, но и с ближайшей альпийской горки.

Проект RENATURE. Вернем природу в город
1 из 10

Идея зеленых крыш не нова, но в России пока не слишком популярна. Участники проекта высадили цветы на крышах железных контейнеров – на них можно посмотреть не только с лестницы, но и с ближайшей альпийской горки.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Для крыш подбирались максимально неприхотливые растения, которые почти не требуют ухода. Но вместе с тем – красивые и яркие.

Проект RENATURE. Вернем природу в город
2 из 10

Для крыш подбирались максимально неприхотливые растения, которые почти не требуют ухода. Но вместе с тем – красивые и яркие.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

"Жители окрестных домов пишут, звонят нам, – рассказывает Алексей Ретеюм, директор по развитию Всероссийского общества охраны природы. – И говорят: "как здорово видеть цветущие крыши вместо унылых и серых контейнеров".

Проект RENATURE. Вернем природу в город
3 из 10

"Жители окрестных домов пишут, звонят нам, – рассказывает Алексей Ретеюм, директор по развитию Всероссийского общества охраны природы. – И говорят: "как здорово видеть цветущие крыши вместо унылых и серых контейнеров".

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Еще одна новинка – цветущие луга вместо газонов. "Я предлагал поменять газоны у памятника князю Владимиру на Боровицкой площади на луг, – замечает Ретеюм. – Это больше бы соответствовало исторической правде, 988 году, году Крещения Руси".

Проект RENATURE. Вернем природу в город
4 из 10

Еще одна новинка – цветущие луга вместо газонов. "Я предлагал поменять газоны у памятника князю Владимиру на Боровицкой площади на луг, – замечает Ретеюм. – Это больше бы соответствовало исторической правде, 988 году, году Крещения Руси".

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Луг, в отличие от "мертвого" газона, – это целая экосистема. Цветы привлекают насекомых, например, бабочек, вслед за ними прилетают птицы.

Проект RENATURE. Вернем природу в город
5 из 10

Луг, в отличие от "мертвого" газона, – это целая экосистема. Цветы привлекают насекомых, например, бабочек, вслед за ними прилетают птицы.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Алексей Ретеюм замечает, что отношения между луговыми травами очень разные. Нужно подобрать те растения, которые смогут мирно существовать.

Проект RENATURE. Вернем природу в город
6 из 10

Алексей Ретеюм замечает, что отношения между луговыми травами очень разные. Нужно подобрать те растения, которые смогут мирно существовать.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Еще одно экопространство – прибрежная зона прудов и рек. В московских водоемах живут рыбы, утки и другие представители фауны, а зеленый берег делает пруд не только красивым для людей, но и комфортным для животных и птиц.

Проект RENATURE. Вернем природу в город
7 из 10

Еще одно экопространство – прибрежная зона прудов и рек. В московских водоемах живут рыбы, утки и другие представители фауны, а зеленый берег делает пруд не только красивым для людей, но и комфортным для животных и птиц.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

И, наконец, лесные пространства. Занимая небольшой участок городского парка, они при грамотном подборе растений создают атмосферу загорода.

Проект RENATURE. Вернем природу в город
8 из 10

И, наконец, лесные пространства. Занимая небольшой участок городского парка, они при грамотном подборе растений создают атмосферу загорода.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Как отметил директор парка "Бабушкинский" Игорь Бускин, важную роль в экологии города играют болота. При реконструкции парков у Яузы, например, болотистые участки осушаться не будут. Болота – "легкие планеты", они в 7-15 раз эффективнее вырабатывают кислород, чем леса. Это огромный водный ресурс чистой воды и воздуха.

Проект RENATURE. Вернем природу в город
9 из 10

Как отметил директор парка "Бабушкинский" Игорь Бускин, важную роль в экологии города играют болота. При реконструкции парков у Яузы, например, болотистые участки осушаться не будут. Болота – "легкие планеты", они в 7-15 раз эффективнее вырабатывают кислород, чем леса. Это огромный водный ресурс чистой воды и воздуха.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Участники проекта "Renature" подчеркивают, что их идеи универсальны: они могут озеленить и Москву, и другие города средней полосы России. Увидеть экосистемы можно в "Аптекарском огороде" уже сейчас.

Проект RENATURE. Вернем природу в город
10 из 10

Участники проекта "Renature" подчеркивают, что их идеи универсальны: они могут озеленить и Москву, и другие города средней полосы России. Увидеть экосистемы можно в "Аптекарском огороде" уже сейчас.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
 
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