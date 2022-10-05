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Запад забыл, что такое демократия, заявил Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022
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Запад забыл, что такое демократия, заявил Патрушев
Запад забыл, что такое демократия, заявил Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022
Запад забыл, что такое демократия, заявил Патрушев
Запад, говоря о непризнании итогов референдумов в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях, забыл, что такое настоящая демократия, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:26
2022-10-05T10:26
николай патрушев
россия
херсонская область
луганская народная республика
евросоюз
вооруженные силы рф
политика
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Запад, говоря о непризнании итогов референдумов в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях, забыл, что такое настоящая демократия, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Еще до начала референдумов США, Англия и функционеры ЕС заявили, что не признают их итогов. Видимо, они забыли, как выглядит нормальный демократический плебисцит", - сказал Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму."Например, в США миллионы дееспособных людей под различными предлогами лишаются права принимать участие в выборах. Правила сбора и подсчета голосов корректируются в зависимости от политической конъюнктуры. Какая же тут демократия? Это чистой воды фикция", - добавил он."По итогам референдумов, которые прошли в полном соответствии с нормами международного права, указанные территории стали российскими регионами, а их население – полноправными гражданами Российской Федерации. Теперь мы вместе, а значит, стали сильнее", - подчеркнул секретарь Совбеза.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%.Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.С присоединением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей население России выросло со 145 миллионов примерно до 153-158 миллионов человек, в зависимости от актуальности статистических данных.Территория страны с учетом официальных границ новых регионов увеличилась на 108,8 тысяч квадратных километров - это как три Бельгии, две Хорватии или одна Болгария.По данным Государственной службы статистики ДНР, в республике на начало этого года постоянно проживало 2,2 миллиона человек. Территории, освобожденные после начала специальной военной операции, здесь не учтены.Население Луганской Народной Республики, по подсчетам местного Госкомстата на май, составляло чуть более миллиона человек. Данные приведены только по территории, находившейся под управлением республики до начала операции ВС РФ.Население Донецкой области Украины оценивалось Государственной службой статистики в начале этого года в 4 миллиона жителей, Луганской - в 2 миллиона, однако из соответствующей сводки неясно, идет ли речь только о районах, находившихся под контролем Киева, или нет.В Херсонской области на тот момент жило чуть менее 1 миллиона людей, в Запорожской - 1,6 миллиона. Аналогичные данные по численности публикуют местные администрации.Таким образом, в зависимости от актуальности статистики, население России увеличилось на 8,6-11,8 миллиона человек, без учета беженцев и вынужденных переселенцев.
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россия
херсонская область
луганская народная республика
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николай патрушев, россия, херсонская область , луганская народная республика, евросоюз, вооруженные силы рф, политика
Николай Патрушев, Россия, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Евросоюз, Вооруженные силы РФ, Политика
10:26 05.10.2022
 
Запад забыл, что такое демократия, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев о референдумах: Запад забыл, что такое демократия

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкЛюди на митинге-концерте "Мы вместе"
Люди на митинге-концерте Мы вместе - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Люди на митинге-концерте "Мы вместе". Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Запад, говоря о непризнании итогов референдумов в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях, забыл, что такое настоящая демократия, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Еще до начала референдумов США, Англия и функционеры ЕС заявили, что не признают их итогов. Видимо, они забыли, как выглядит нормальный демократический плебисцит", - сказал Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 23:45
И.о. постпреда России довел до представителей ЕС позицию по референдумам
"Например, в США миллионы дееспособных людей под различными предлогами лишаются права принимать участие в выборах. Правила сбора и подсчета голосов корректируются в зависимости от политической конъюнктуры. Какая же тут демократия? Это чистой воды фикция", - добавил он.
"Благодаря решительным действиям России жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей впервые за долгие годы смогли свободно реализовать свои права и определить дальнейшую судьбу, которую подавляющее большинство связало с Россией", - сказал Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.
"По итогам референдумов, которые прошли в полном соответствии с нормами международного права, указанные территории стали российскими регионами, а их население – полноправными гражданами Российской Федерации. Теперь мы вместе, а значит, стали сильнее", - подчеркнул секретарь Совбеза.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%.
Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.
С присоединением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей население России выросло со 145 миллионов примерно до 153-158 миллионов человек, в зависимости от актуальности статистических данных.
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Белгороде - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Референдумы соответствуют принципам устава ООН, заявил Лавров
Территория страны с учетом официальных границ новых регионов увеличилась на 108,8 тысяч квадратных километров - это как три Бельгии, две Хорватии или одна Болгария.
По данным Государственной службы статистики ДНР, в республике на начало этого года постоянно проживало 2,2 миллиона человек. Территории, освобожденные после начала специальной военной операции, здесь не учтены.
Население Луганской Народной Республики, по подсчетам местного Госкомстата на май, составляло чуть более миллиона человек. Данные приведены только по территории, находившейся под управлением республики до начала операции ВС РФ.
Население Донецкой области Украины оценивалось Государственной службой статистики в начале этого года в 4 миллиона жителей, Луганской - в 2 миллиона, однако из соответствующей сводки неясно, идет ли речь только о районах, находившихся под контролем Киева, или нет.
В Херсонской области на тот момент жило чуть менее 1 миллиона людей, в Запорожской - 1,6 миллиона. Аналогичные данные по численности публикуют местные администрации.
Таким образом, в зависимости от актуальности статистики, население России увеличилось на 8,6-11,8 миллиона человек, без учета беженцев и вынужденных переселенцев.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
09:49Специальная военная операция на Украине
Запад хочет перенести военные действия с Украины в Россию, считает Патрушев
 
Николай ПатрушевРоссияХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаЕвросоюзВооруженные силы РФПолитика
 
 
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