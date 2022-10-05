https://ria.ru/20221005/razminirovanie-1821817563.html
В Мариуполе завершили разминирование аэропорта
В Мариуполе завершили разминирование аэропорта - РИА Новости, 05.10.2022
В Мариуполе завершили разминирование аэропорта
Разминирование аэропорта в Мариуполе завершено, начались работы по проектированию, в ближайшие два года воздушная гавань будет готова к запуску, заявил премьер... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T19:44
2022-10-05T19:44
2022-10-05T19:44
специальная военная операция на украине
в мире
виталий хоценко
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донецкая народная республика
мариуполь
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Разминирование аэропорта в Мариуполе завершено, начались работы по проектированию, в ближайшие два года воздушная гавань будет готова к запуску, заявил премьер ДНР Виталий Хоценко."Терминал был сильно разрушен обстрелами со стороны Украины. Специалисты ведут обследование зданий, чтобы определить степень того, что может быть восстановлено, а какие объекты необходимо отстраивать заново. На сегодняшний день - спасибо саперам - полностью завершены работы по разминированию, начато проектирование", - написал Хоценко в Telegram-канале.Он добавил, что следующим шагом является начало строительства, в рамках которого также будут модернизированы взлетные полосы.Ранее Хоценко заявил РИА Новости, что разрушенный в ходе боевых действий терминал аэропорта Мариуполя могут снести и построить новый. Его планируется восстановить до конца 2023 года, он будет гражданского и военного назначения.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов"* (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221005/aeroport-1821728135.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, виталий хоценко, россия, донецкая народная республика, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Хоценко, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь
В Мариуполе завершили разминирование аэропорта
Премьер ДНР Хоценко сообщил о завершении разминирования аэропорта в Мариуполе
ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Разминирование аэропорта в Мариуполе завершено, начались работы по проектированию, в ближайшие два года воздушная гавань будет готова к запуску, заявил премьер ДНР Виталий Хоценко.
"Терминал был сильно разрушен обстрелами со стороны Украины. Специалисты ведут обследование зданий, чтобы определить степень того, что может быть восстановлено, а какие объекты необходимо отстраивать заново. На сегодняшний день - спасибо саперам - полностью завершены работы по разминированию, начато проектирование", - написал Хоценко в Telegram-канале.
Он добавил, что следующим шагом является начало строительства, в рамках которого также будут модернизированы взлетные полосы.
Ранее Хоценко заявил РИА Новости, что разрушенный в ходе боевых действий терминал аэропорта Мариуполя могут снести и построить новый. Его планируется восстановить до конца 2023 года, он будет гражданского и военного назначения.
На момент провозглашения ДНР
в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка
. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ
сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов"* (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил.
* Террористическая организация, запрещенная в России.