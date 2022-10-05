https://ria.ru/20221005/razminirovanie-1821817563.html

В Мариуполе завершили разминирование аэропорта

В Мариуполе завершили разминирование аэропорта - РИА Новости, 05.10.2022

В Мариуполе завершили разминирование аэропорта

Разминирование аэропорта в Мариуполе завершено, начались работы по проектированию, в ближайшие два года воздушная гавань будет готова к запуску, заявил премьер... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T19:44

2022-10-05T19:44

2022-10-05T19:44

специальная военная операция на украине

в мире

виталий хоценко

россия

донецкая народная республика

мариуполь

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Разминирование аэропорта в Мариуполе завершено, начались работы по проектированию, в ближайшие два года воздушная гавань будет готова к запуску, заявил премьер ДНР Виталий Хоценко."Терминал был сильно разрушен обстрелами со стороны Украины. Специалисты ведут обследование зданий, чтобы определить степень того, что может быть восстановлено, а какие объекты необходимо отстраивать заново. На сегодняшний день - спасибо саперам - полностью завершены работы по разминированию, начато проектирование", - написал Хоценко в Telegram-канале.Он добавил, что следующим шагом является начало строительства, в рамках которого также будут модернизированы взлетные полосы.Ранее Хоценко заявил РИА Новости, что разрушенный в ходе боевых действий терминал аэропорта Мариуполя могут снести и построить новый. Его планируется восстановить до конца 2023 года, он будет гражданского и военного назначения.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов"* (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221005/aeroport-1821728135.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

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в мире, виталий хоценко, россия, донецкая народная республика, мариуполь