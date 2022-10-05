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В Лондоне хотят исключить Россию из расследования по "Северным потокам"
В Лондоне хотят исключить Россию из расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 05.10.2022
В Лондоне хотят исключить Россию из расследования по "Северным потокам"
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался против участия России в расследовании инцидентов на газопроводах "Северный поток". РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T19:32
2022-10-05T19:32
2022-10-05T19:32
авария на "северных потоках"
северный поток
северный поток — 2
россия
газпром
бен уоллес
великобритания
в мире
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался против участия России в расследовании инцидентов на газопроводах "Северный поток".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москву настораживают заявления из Дании и Швеции об исключении России из расследования по ситуации на газопроводах "Северный поток" и отметил, что участие РФ должно быть обязательным.Он добавил, что любое потенциальное предложение помощи со стороны России в ходе расследования не будет принято. Тем не менее, по словам Уоллеса, поскольку инциденты произошли в международных водах, если Москва захочет провести собственное расследование, "вы ничего не сможете сделать, чтобы остановить ее".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока — 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
https://ria.ru/20221005/potok-1821666908.html
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авария на "северных потоках", северный поток, северный поток — 2, россия, газпром, бен уоллес, великобритания, в мире
Авария на "Северных потоках", Северный поток, Северный поток — 2, Россия, Газпром, Бен Уоллес, Великобритания, В мире
В Лондоне хотят исключить Россию из расследования по "Северным потокам"
В Минобороны Британии хотят исключить Россию из расследования по "Северным потокам"
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался
против участия России в расследовании инцидентов на газопроводах "Северный поток".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москву настораживают заявления из Дании и Швеции об исключении России из расследования по ситуации на газопроводах "Северный поток" и отметил, что участие РФ должно быть обязательным.
"Я всегда считаю, что лучше держать лису подальше от курятника", - заявил Уоллес в интервью газете Telegraph.
Он добавил, что любое потенциальное предложение помощи со стороны России в ходе расследования не будет принято. Тем не менее, по словам Уоллеса, поскольку инциденты произошли в международных водах, если Москва захочет провести собственное расследование, "вы ничего не сможете сделать, чтобы остановить ее".
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока — 2" продолжается и даже немного увеличивается.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.