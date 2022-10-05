https://ria.ru/20221005/rassledovanie-1821813909.html

В Лондоне хотят исключить Россию из расследования по "Северным потокам"

В Лондоне хотят исключить Россию из расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 05.10.2022

В Лондоне хотят исключить Россию из расследования по "Северным потокам"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался против участия России в расследовании инцидентов на газопроводах "Северный поток". РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T19:32

2022-10-05T19:32

2022-10-05T19:32

авария на "северных потоках"

северный поток

северный поток — 2

россия

газпром

бен уоллес

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820278886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0a0d08ea98e29742865d935b8c1505f.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался против участия России в расследовании инцидентов на газопроводах "Северный поток".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москву настораживают заявления из Дании и Швеции об исключении России из расследования по ситуации на газопроводах "Северный поток" и отметил, что участие РФ должно быть обязательным.Он добавил, что любое потенциальное предложение помощи со стороны России в ходе расследования не будет принято. Тем не менее, по словам Уоллеса, поскольку инциденты произошли в международных водах, если Москва захочет провести собственное расследование, "вы ничего не сможете сделать, чтобы остановить ее".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока — 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.

https://ria.ru/20221005/potok-1821666908.html

https://ria.ru/20221005/gaz-1821797452.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авария на "северных потоках", северный поток, северный поток — 2, россия, газпром, бен уоллес, великобритания, в мире