https://ria.ru/20221005/putin-1821740027.html
Путин призвал развивать у молодежи чувство сопричастности судьбе Отечества
Путин призвал развивать у молодежи чувство сопричастности судьбе Отечества - РИА Новости, 05.10.2022
Путин призвал развивать у молодежи чувство сопричастности судьбе Отечества
Президент России Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив активность подрастающего поколения и необходимость... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:09
2022-10-05T16:09
2022-10-05T16:10
общество
владимир путин
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив активность подрастающего поколения и необходимость развивать чувство ответственности и сопричастности судьбе Отечества."Это высокое, искреннее чувство ответственности, сопричастности судьбе Отечества нам с вами нужно развивать и поддерживать, чтобы ребята понимали, как можно и должно использовать полученные на уроках знания для строительства и созидания России, соизмеряли бы свои планы и мечты с нашими общими национальными целями развития", - добавил он.
https://ria.ru/20221005/istoriya-1821726711.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
16:09 05.10.2022 (обновлено: 16:10 05.10.2022)
Путин призвал развивать у молодежи чувство сопричастности судьбе Отечества
Президент Путин призвал развивать у молодежи чувство сопричастности судьбе Отечества
НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив активность подрастающего поколения и необходимость развивать чувство ответственности и сопричастности судьбе Отечества.
"У нас растет замечательное, талантливое поколение. Дети, подростки все активнее проявляют себя в науке, экологии, спорте и культуре. Вместе с волонтерским проектом "Все вместе" готовы оказывать помощь семьям участников специальной военной операции. Чтобы расширять свое участие в жизни страны, ребята сами решили объединить свои усилия в рамках российского движения детей и молодежи", - сказал Путин.
"Это высокое, искреннее чувство ответственности, сопричастности судьбе Отечества нам с вами нужно развивать и поддерживать, чтобы ребята понимали, как можно и должно использовать полученные на уроках знания для строительства и созидания России, соизмеряли бы свои планы и мечты с нашими общими национальными целями развития", - добавил он.