Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал развивать у молодежи чувство сопричастности судьбе Отечества - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/putin-1821740027.html
Путин призвал развивать у молодежи чувство сопричастности судьбе Отечества
Путин призвал развивать у молодежи чувство сопричастности судьбе Отечества - РИА Новости, 05.10.2022
Путин призвал развивать у молодежи чувство сопричастности судьбе Отечества
Президент России Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив активность подрастающего поколения и необходимость... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:09
2022-10-05T16:10
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821739882_0:329:2924:1974_1920x0_80_0_0_a892ca2c61e4bb7afaac73e1f55bc7f7.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив активность подрастающего поколения и необходимость развивать чувство ответственности и сопричастности судьбе Отечества."Это высокое, искреннее чувство ответственности, сопричастности судьбе Отечества нам с вами нужно развивать и поддерживать, чтобы ребята понимали, как можно и должно использовать полученные на уроках знания для строительства и созидания России, соизмеряли бы свои планы и мечты с нашими общими национальными целями развития", - добавил он.
https://ria.ru/20221005/istoriya-1821726711.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821739882_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65b4e16261bbd8191e229a831db44337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
16:09 05.10.2022 (обновлено: 16:10 05.10.2022)
 
Путин призвал развивать у молодежи чувство сопричастности судьбе Отечества

Президент Путин призвал развивать у молодежи чувство сопричастности судьбе Отечества

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года" в День учителя
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса Учитель года в День учителя - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив активность подрастающего поколения и необходимость развивать чувство ответственности и сопричастности судьбе Отечества.

"У нас растет замечательное, талантливое поколение. Дети, подростки все активнее проявляют себя в науке, экологии, спорте и культуре. Вместе с волонтерским проектом "Все вместе" готовы оказывать помощь семьям участников специальной военной операции. Чтобы расширять свое участие в жизни страны, ребята сами решили объединить свои усилия в рамках российского движения детей и молодежи", - сказал Путин.

"Это высокое, искреннее чувство ответственности, сопричастности судьбе Отечества нам с вами нужно развивать и поддерживать, чтобы ребята понимали, как можно и должно использовать полученные на уроках знания для строительства и созидания России, соизмеряли бы свои планы и мечты с нашими общими национальными целями развития", - добавил он.
Исключить попытки навязать детям извращенное толкование истории – Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
15:35
Путин призвал не допустить искажения истории при преподавании
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала