https://ria.ru/20221005/putin-1821740027.html

Путин призвал развивать у молодежи чувство сопричастности судьбе Отечества

Путин призвал развивать у молодежи чувство сопричастности судьбе Отечества - РИА Новости, 05.10.2022

Путин призвал развивать у молодежи чувство сопричастности судьбе Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив активность подрастающего поколения и необходимость... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:09

2022-10-05T16:09

2022-10-05T16:10

общество

владимир путин

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив активность подрастающего поколения и необходимость развивать чувство ответственности и сопричастности судьбе Отечества."Это высокое, искреннее чувство ответственности, сопричастности судьбе Отечества нам с вами нужно развивать и поддерживать, чтобы ребята понимали, как можно и должно использовать полученные на уроках знания для строительства и созидания России, соизмеряли бы свои планы и мечты с нашими общими национальными целями развития", - добавил он.

https://ria.ru/20221005/istoriya-1821726711.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия