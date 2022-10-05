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Россия с уважением относится к украинскому народу, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2022
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Россия с уважением относится к украинскому народу, заявил Путин
Россия с уважением относится к украинскому народу, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2022
Россия с уважением относится к украинскому народу, заявил Путин
Россия с уважением относится к украинскому народу, языку и никогда не допускала того, что допускает Киев в отношении русского языка, заявил президент РФ... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:50
2022-10-05T16:03
россия
киев
владимир путин
украина
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Россия с уважением относится к украинскому народу, языку и никогда не допускала того, что допускает Киев в отношении русского языка, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда, и несмотря на трагедию сегодняшних дней, с огромным уважением относимся к украинскому народу и к украинской культуре, к украинскому языку, литературе и так далее. Мы никогда не допускали ничего такого, что на Украине допускается в отношении русской культуры и русского языка. Мы со своей стороны будем идти другим путем: с уважением будем относится ко всему украинскому", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
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россия, киев, владимир путин, украина
Россия, Киев, Владимир Путин, Украина
15:50 05.10.2022 (обновлено: 16:03 05.10.2022)
 
Россия с уважением относится к украинскому народу, заявил Путин

Путин заявил, что Россия с уважением относится к украинскому языку, народу, литературе

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Россия с уважением относится к украинскому народу, языку и никогда не допускала того, что допускает Киев в отношении русского языка, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы всегда, и несмотря на трагедию сегодняшних дней, с огромным уважением относимся к украинскому народу и к украинской культуре, к украинскому языку, литературе и так далее. Мы никогда не допускали ничего такого, что на Украине допускается в отношении русской культуры и русского языка. Мы со своей стороны будем идти другим путем: с уважением будем относится ко всему украинскому", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
Украинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 08:00
Украина превратилась в государство-террориста
 
РоссияКиевВладимир ПутинУкраина
 
 
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