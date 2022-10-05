https://ria.ru/20221005/putin-1821732036.html

Россия с уважением относится к украинскому народу, заявил Путин

Россия с уважением относится к украинскому народу, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2022

Россия с уважением относится к украинскому народу, заявил Путин

Россия с уважением относится к украинскому народу, языку и никогда не допускала того, что допускает Киев в отношении русского языка, заявил президент РФ... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:50

2022-10-05T15:50

2022-10-05T16:03

россия

киев

владимир путин

украина

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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Россия с уважением относится к украинскому народу, языку и никогда не допускала того, что допускает Киев в отношении русского языка, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда, и несмотря на трагедию сегодняшних дней, с огромным уважением относимся к украинскому народу и к украинской культуре, к украинскому языку, литературе и так далее. Мы никогда не допускали ничего такого, что на Украине допускается в отношении русской культуры и русского языка. Мы со своей стороны будем идти другим путем: с уважением будем относится ко всему украинскому", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

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россия, киев, владимир путин, украина