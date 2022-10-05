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Ситуация на новых территориях будет стабилизирована, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2022
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Ситуация на новых территориях будет стабилизирована, заявил Путин
Ситуация на новых территориях будет стабилизирована, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2022
Ситуация на новых территориях будет стабилизирована, заявил Путин
Россия исходит из того, что ситуация на новых территориях будет стабилизирована, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:49
2022-10-05T16:04
владимир путин
россия
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Россия исходит из того, что ситуация на новых территориях будет стабилизирована, заявил президент России Владимир Путин."Это чрезвычайно важная вещь и, конечно, исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом. Вам и всем людям, которые там на этих территориях вместе с вами на протяжении долгих лет терпели лишения и стремились воссоединиться с Россией", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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донецкая народная республика
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владимир путин, россия, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика
Владимир Путин, Россия, В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
15:49 05.10.2022 (обновлено: 16:04 05.10.2022)
 
Ситуация на новых территориях будет стабилизирована, заявил Путин

Путин: ситуация на новых территориях будет стабилизирована, это чрезвычайно важно

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийский флаг в парке города Васильевка Запорожской области
Российский флаг в парке города Васильевка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Российский флаг в парке города Васильевка Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Россия исходит из того, что ситуация на новых территориях будет стабилизирована, заявил президент России Владимир Путин.
"Это чрезвычайно важная вещь и, конечно, исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом. Вам и всем людям, которые там на этих территориях вместе с вами на протяжении долгих лет терпели лишения и стремились воссоединиться с Россией", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
15:46
Путин рассказал об освобождении новых территорий
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
 
Владимир ПутинРоссияВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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