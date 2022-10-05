https://ria.ru/20221005/putin-1821731445.html

Ситуация на новых территориях будет стабилизирована, заявил Путин

Ситуация на новых территориях будет стабилизирована, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2022

Ситуация на новых территориях будет стабилизирована, заявил Путин

Россия исходит из того, что ситуация на новых территориях будет стабилизирована, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:49

2022-10-05T15:49

2022-10-05T16:04

владимир путин

россия

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Россия исходит из того, что ситуация на новых территориях будет стабилизирована, заявил президент России Владимир Путин."Это чрезвычайно важная вещь и, конечно, исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом. Вам и всем людям, которые там на этих территориях вместе с вами на протяжении долгих лет терпели лишения и стремились воссоединиться с Россией", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221005/putin-1821729795.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика