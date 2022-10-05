15:49 05.10.2022 (обновлено: 16:04 05.10.2022)
Ситуация на новых территориях будет стабилизирована, заявил Путин
Путин: ситуация на новых территориях будет стабилизирована, это чрезвычайно важно
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийский флаг в парке города Васильевка Запорожской области
Российский флаг в парке города Васильевка Запорожской области. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Россия исходит из того, что ситуация на новых территориях будет стабилизирована, заявил президент России Владимир Путин.
"Это чрезвычайно важная вещь и, конечно, исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом. Вам и всем людям, которые там на этих территориях вместе с вами на протяжении долгих лет терпели лишения и стремились воссоединиться с Россией", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.