15:47 05.10.2022 (обновлено: 16:34 05.10.2022)
Путин оценил итоги референдума на освобожденных территориях
Путин заявил, что его порадовали и удивили итоги референдумов на освобожденных территориях
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Белгороде
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Белгороде. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что итоги референдума на освобожденных территориях его порадовали - они более чем убедительные и прозрачные и не подлежат никакому сомнению.
"Меня результаты референдума, о которых сказали, откровенно говоря, самого несколько даже не только порадовали, но и удивили. Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
Глава государства отметил, что результат референдума не подлежит сомнению.
"Результат, конечно, более чем убедительный, и он абсолютно прозрачный этот результат и не подлежащий никакому сомнению", - заключил Путин.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.