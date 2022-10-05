https://ria.ru/20221005/putin-1821730286.html

Путин оценил итоги референдума на освобожденных территориях

Путин оценил итоги референдума на освобожденных территориях - РИА Новости, 05.10.2022

Путин оценил итоги референдума на освобожденных территориях

Президент РФ Владимир Путин заявил, что итоги референдума на освобожденных территориях его порадовали - они более чем убедительные и прозрачные и не подлежат... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:47

2022-10-05T15:47

2022-10-05T16:34

референдумы на освобожденных территориях

владимир путин

общество

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что итоги референдума на освобожденных территориях его порадовали - они более чем убедительные и прозрачные и не подлежат никакому сомнению."Меня результаты референдума, о которых сказали, откровенно говоря, самого несколько даже не только порадовали, но и удивили. Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".Глава государства отметил, что результат референдума не подлежит сомнению."Результат, конечно, более чем убедительный, и он абсолютно прозрачный этот результат и не подлежащий никакому сомнению", - заключил Путин.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221005/putin-1821731445.html

https://ria.ru/20221005/doverie-1821685026.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

референдумы на освобожденных территориях, владимир путин, общество, в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика