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Путин оценил итоги референдума на освобожденных территориях - РИА Новости, 05.10.2022
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Путин оценил итоги референдума на освобожденных территориях
Путин оценил итоги референдума на освобожденных территориях - РИА Новости, 05.10.2022
Путин оценил итоги референдума на освобожденных территориях
Президент РФ Владимир Путин заявил, что итоги референдума на освобожденных территориях его порадовали - они более чем убедительные и прозрачные и не подлежат... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:47
2022-10-05T16:34
референдумы на освобожденных территориях
владимир путин
общество
в мире
россия
донецкая народная республика
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что итоги референдума на освобожденных территориях его порадовали - они более чем убедительные и прозрачные и не подлежат никакому сомнению."Меня результаты референдума, о которых сказали, откровенно говоря, самого несколько даже не только порадовали, но и удивили. Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".Глава государства отметил, что результат референдума не подлежит сомнению."Результат, конечно, более чем убедительный, и он абсолютно прозрачный этот результат и не подлежащий никакому сомнению", - заключил Путин.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221005/putin-1821731445.html
https://ria.ru/20221005/doverie-1821685026.html
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референдумы на освобожденных территориях, владимир путин, общество, в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Референдумы на освобожденных территориях, Владимир Путин, Общество, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
15:47 05.10.2022 (обновлено: 16:34 05.10.2022)
 
Путин оценил итоги референдума на освобожденных территориях

Путин заявил, что его порадовали и удивили итоги референдумов на освобожденных территориях

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Белгороде
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Белгороде - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Белгороде. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что итоги референдума на освобожденных территориях его порадовали - они более чем убедительные и прозрачные и не подлежат никакому сомнению.
"Меня результаты референдума, о которых сказали, откровенно говоря, самого несколько даже не только порадовали, но и удивили. Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
Российский флаг в парке города Васильевка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
15:49
Ситуация на новых территориях будет стабилизирована, заявил Путин
Глава государства отметил, что результат референдума не подлежит сомнению.
"Результат, конечно, более чем убедительный, и он абсолютно прозрачный этот результат и не подлежащий никакому сомнению", - заключил Путин.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Люди на митинге-концерте Мы вместе в Красноярске - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
13:35
В Кремле прокомментировали данные ВЦИОМ о доверии к референдумам и Путину
 
Референдумы на освобожденных территорияхВладимир ПутинОбществоВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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