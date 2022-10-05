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Путин рассказал об освобождении новых территорий - РИА Новости, 05.10.2022
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Путин рассказал об освобождении новых территорий
Путин рассказал об освобождении новых территорий - РИА Новости, 05.10.2022
Путин рассказал об освобождении новых территорий
Освобождение новых регионов России стало возможно благодаря российской армии и тем военным, которые не жалеют своих жизней для защиты жителей новых регионов,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:46
2022-10-05T15:56
безопасность
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Освобождение новых регионов России стало возможно благодаря российской армии и тем военным, которые не жалеют своих жизней для защиты жителей новых регионов, заявил президент России Владимир Путин."Что касается защиты жителей Донбасса, да и других территорий, когда возникает угроза жизни. Мы много раз уже по-разному говорили на этот счет, вот то, что сейчас возможно, это стало возможно благодаря российской армии и тем ребятам, которые своей жизни не жалеют для того, чтобы защитить вашу и ваших детей", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
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безопасность, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
15:46 05.10.2022 (обновлено: 15:56 05.10.2022)
 
Путин рассказал об освобождении новых территорий

Президент Путин: освобождение новых территорий стало возможно благодаря российской армии

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Освобождение новых регионов России стало возможно благодаря российской армии и тем военным, которые не жалеют своих жизней для защиты жителей новых регионов, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается защиты жителей Донбасса, да и других территорий, когда возникает угроза жизни. Мы много раз уже по-разному говорили на этот счет, вот то, что сейчас возможно, это стало возможно благодаря российской армии и тем ребятам, которые своей жизни не жалеют для того, чтобы защитить вашу и ваших детей", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Агитационный баннер на улице в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 15:29
Россия не предаст жителей освобожденных территорий, заявил Путин
 
БезопасностьВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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