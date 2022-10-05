https://ria.ru/20221005/putin-1821729795.html

Путин рассказал об освобождении новых территорий

Путин рассказал об освобождении новых территорий - РИА Новости, 05.10.2022

Путин рассказал об освобождении новых территорий

Освобождение новых регионов России стало возможно благодаря российской армии и тем военным, которые не жалеют своих жизней для защиты жителей новых регионов,... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:46

2022-10-05T15:46

2022-10-05T15:56

безопасность

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Освобождение новых регионов России стало возможно благодаря российской армии и тем военным, которые не жалеют своих жизней для защиты жителей новых регионов, заявил президент России Владимир Путин."Что касается защиты жителей Донбасса, да и других территорий, когда возникает угроза жизни. Мы много раз уже по-разному говорили на этот счет, вот то, что сейчас возможно, это стало возможно благодаря российской армии и тем ребятам, которые своей жизни не жалеют для того, чтобы защитить вашу и ваших детей", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20220930/lyudi-1820617944.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область