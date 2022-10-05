https://ria.ru/20221005/putin-1821679071.html
В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения
В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения - РИА Новости, 05.10.2022
В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения
Президент РФ Владимир Путин проведет рабочие мероприятия в свой День рождения, 7 октября, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:15
2022-10-05T13:15
2022-10-05T13:53
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет рабочие мероприятия в свой День рождения, 7 октября, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."У него запланированы рабочие мероприятия", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, что известно о планах президента на 7 октября.
https://ria.ru/20220927/rossiya-1819766346.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
13:15 05.10.2022 (обновлено: 13:53 05.10.2022)
В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения
Песков сообщил, что у Путина запланированы рабочие мероприятия в день рождения