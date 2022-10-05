https://ria.ru/20221005/putin-1821679071.html

В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения

В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения - РИА Новости, 05.10.2022

В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения

Президент РФ Владимир Путин проведет рабочие мероприятия в свой День рождения, 7 октября, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:15

2022-10-05T13:15

2022-10-05T13:53

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет рабочие мероприятия в свой День рождения, 7 октября, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."У него запланированы рабочие мероприятия", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, что известно о планах президента на 7 октября.

https://ria.ru/20220927/rossiya-1819766346.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, политика, россия