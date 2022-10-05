https://ria.ru/20221005/putin-1821674531.html

Песков опроверг сообщения о выступлении Путина о введении режима КТО

Песков опроверг сообщения о выступлении Путина о введении режима КТО - РИА Новости, 05.10.2022

Песков опроверг сообщения о выступлении Путина о введении режима КТО

На сегодня никаких обращений к жителям России у президента не запланировано, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:02

2022-10-05T13:02

2022-10-05T14:20

политика

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На сегодня никаких обращений к жителям России у президента не запланировано, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Нет, это не так. Это фейки", — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.Ранее СМИ сообщили, что Владимир Путин планирует выступить с очередным обращением. В частности, речь шла о возможности "переформатирования специальной военной операции в контртеррористическую" после включения регионов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России.Песков отметил, что определение статуса боевых действий — прерогатива Верховного главнокомандующего."На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось, речь идет о специальной военной операции, которая продолжается", — добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечной целью операции он назвал освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России.

https://ria.ru/20221005/putin-1821663152.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, владимир путин, россия, дмитрий песков