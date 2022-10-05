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Песков опроверг сообщения о выступлении Путина о введении режима КТО - РИА Новости, 05.10.2022
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Песков опроверг сообщения о выступлении Путина о введении режима КТО
Песков опроверг сообщения о выступлении Путина о введении режима КТО - РИА Новости, 05.10.2022
Песков опроверг сообщения о выступлении Путина о введении режима КТО
На сегодня никаких обращений к жителям России у президента не запланировано, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:02
2022-10-05T14:20
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На сегодня никаких обращений к жителям России у президента не запланировано, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Нет, это не так. Это фейки", — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.Ранее СМИ сообщили, что Владимир Путин планирует выступить с очередным обращением. В частности, речь шла о возможности "переформатирования специальной военной операции в контртеррористическую" после включения регионов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России.Песков отметил, что определение статуса боевых действий — прерогатива Верховного главнокомандующего."На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось, речь идет о специальной военной операции, которая продолжается", — добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечной целью операции он назвал освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России.
https://ria.ru/20221005/putin-1821663152.html
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политика, владимир путин, россия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
13:02 05.10.2022 (обновлено: 14:20 05.10.2022)
 
Песков опроверг сообщения о выступлении Путина о введении режима КТО

Песков опроверг сообщения о новом обращении Путина по смене статуса спецоперации

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На сегодня никаких обращений к жителям России у президента не запланировано, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Нет, это не так. Это фейки", — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее СМИ сообщили, что Владимир Путин планирует выступить с очередным обращением. В частности, речь шла о возможности "переформатирования специальной военной операции в контртеррористическую" после включения регионов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Песков отметил, что определение статуса боевых действий — прерогатива Верховного главнокомандующего.
"На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось, речь идет о специальной военной операции, которая продолжается", — добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечной целью операции он назвал освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
12:33
Путин поздравил Рахмона с днем рождения
 
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