https://ria.ru/20221005/putin-1821663152.html

Путин поздравил Рахмона с днем рождения

Путин поздравил Рахмона с днем рождения - РИА Новости, 05.10.2022

Путин поздравил Рахмона с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана с юбилеем, отметив его большой вклад в союзничество, наращивание связей в рамках ОДКБ, СНГ,... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:33

2022-10-05T12:33

2022-10-05T12:43

россия

одкб

снг

шос

политика

владимир путин

таджикистан

эмомали рахмон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151177/72/1511777267_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_e171584ea4279da58c5a6263b7121910.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана с юбилеем, отметив его большой вклад в союзничество, наращивание связей в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС, данная телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Эмомали Шарипович, примите сердечные поздравления по случаю Вашего 70-летия. Вы пользуетесь заслуженным уважением среди соотечественников и высоким авторитетом за рубежом как мудрый и опытный государственный деятель, многое делающий для развития своей страны и защиты её интересов на мировой арене", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что Рахмон, как настоящий друг России, вносит "большой личный вклад в упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами, в наращивание взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС".Путин пожелал Рахмону здоровья, благополучия и успехов в его деятельности на благо дружественного народа Таджикистана.

https://ria.ru/20221004/tadzhikistan-1821482786.html

https://ria.ru/20221005/rakhmon-1821181806.html

россия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, одкб, снг, шос, политика, владимир путин, таджикистан, эмомали рахмон