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Путин поздравил Рахмона с днем рождения - РИА Новости, 05.10.2022
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Путин поздравил Рахмона с днем рождения
Путин поздравил Рахмона с днем рождения - РИА Новости, 05.10.2022
Путин поздравил Рахмона с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана с юбилеем, отметив его большой вклад в союзничество, наращивание связей в рамках ОДКБ, СНГ,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:33
2022-10-05T12:43
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владимир путин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана с юбилеем, отметив его большой вклад в союзничество, наращивание связей в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС, данная телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Эмомали Шарипович, примите сердечные поздравления по случаю Вашего 70-летия. Вы пользуетесь заслуженным уважением среди соотечественников и высоким авторитетом за рубежом как мудрый и опытный государственный деятель, многое делающий для развития своей страны и защиты её интересов на мировой арене", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что Рахмон, как настоящий друг России, вносит "большой личный вклад в упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами, в наращивание взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС".Путин пожелал Рахмону здоровья, благополучия и успехов в его деятельности на благо дружественного народа Таджикистана.
https://ria.ru/20221004/tadzhikistan-1821482786.html
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россия, одкб, снг, шос, политика, владимир путин, таджикистан, эмомали рахмон
Россия, ОДКБ, СНГ, ШОС, Политика, Владимир Путин, Таджикистан, Эмомали Рахмон
12:33 05.10.2022 (обновлено: 12:43 05.10.2022)
 
Путин поздравил Рахмона с днем рождения

Путин отметил большой вклад в союзничество президента Таджикистана Эмомали Рахмона

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана с юбилеем, отметив его большой вклад в союзничество, наращивание связей в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС, данная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Эмомали Шарипович, примите сердечные поздравления по случаю Вашего 70-летия. Вы пользуетесь заслуженным уважением среди соотечественников и высоким авторитетом за рубежом как мудрый и опытный государственный деятель, многое делающий для развития своей страны и защиты её интересов на мировой арене", - говорится в телеграмме.
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Путин отметил, что Рахмон, как настоящий друг России, вносит "большой личный вклад в упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами, в наращивание взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС".
"Высоко ценю наши добрые, товарищеские отношения. Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Искренне желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, здоровья, благополучия и успехов в Вашей деятельности на благо дружественного народа Таджикистана", - добавил президент России.
Путин пожелал Рахмону здоровья, благополучия и успехов в его деятельности на благо дружественного народа Таджикистана.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
01:04
Биография Эмомали Рахмона
 
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