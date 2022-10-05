12:33 05.10.2022 (обновлено: 12:43 05.10.2022)
Путин поздравил Рахмона с днем рождения
Путин отметил большой вклад в союзничество президента Таджикистана Эмомали Рахмона
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана с юбилеем, отметив его большой вклад в союзничество, наращивание связей в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС, данная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Эмомали Шарипович, примите сердечные поздравления по случаю Вашего 70-летия. Вы пользуетесь заслуженным уважением среди соотечественников и высоким авторитетом за рубежом как мудрый и опытный государственный деятель, многое делающий для развития своей страны и защиты её интересов на мировой арене", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что Рахмон, как настоящий друг России, вносит "большой личный вклад в упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами, в наращивание взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС".
"Высоко ценю наши добрые, товарищеские отношения. Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Искренне желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, здоровья, благополучия и успехов в Вашей деятельности на благо дружественного народа Таджикистана", - добавил президент России.
Путин пожелал Рахмону здоровья, благополучия и успехов в его деятельности на благо дружественного народа Таджикистана.