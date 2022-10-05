https://ria.ru/20221005/pushilin-1821630139.html
Красный Лиман будет освобожден, заявил Пушилин
Красный Лиман будет освобожден, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.10.2022
Красный Лиман будет освобожден, заявил Пушилин
Красный Лиман будет освобожден, как и вся территория Донецкой Народной Республики, заявил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:54
2022-10-05T10:54
2022-10-05T10:54
в мире
денис пушилин
красный лиман
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Красный Лиман будет освобожден, как и вся территория Донецкой Народной Республики, заявил врио главы республики Денис Пушилин."Я понимаю, что освободим мы и Красный Лиман, безусловно, для нас это болезненная точка, очень болезненная. Ну и освободим всю территорию Донецкой Народной Республики, впрочем, и все освобожденные территории в рамках новых субъектов Российской Федерации", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
https://radiosputnik.ria.ru/20221005/artemovsk-1821626294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, красный лиман, донецкая народная республика
В мире, Денис Пушилин, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика
Красный Лиман будет освобожден, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин: Красный Лиман будет освобожден, как и вся территория республики