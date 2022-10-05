https://ria.ru/20221005/pushilin-1821630139.html

Красный Лиман будет освобожден, заявил Пушилин

Красный Лиман будет освобожден, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.10.2022

Красный Лиман будет освобожден, заявил Пушилин

Красный Лиман будет освобожден, как и вся территория Донецкой Народной Республики, заявил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:54

2022-10-05T10:54

2022-10-05T10:54

в мире

денис пушилин

красный лиман

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Красный Лиман будет освобожден, как и вся территория Донецкой Народной Республики, заявил врио главы республики Денис Пушилин."Я понимаю, что освободим мы и Красный Лиман, безусловно, для нас это болезненная точка, очень болезненная. Ну и освободим всю территорию Донецкой Народной Республики, впрочем, и все освобожденные территории в рамках новых субъектов Российской Федерации", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".

https://radiosputnik.ria.ru/20221005/artemovsk-1821626294.html

красный лиман

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, красный лиман, донецкая народная республика