https://ria.ru/20221005/proverki-1821637818.html

Между Ростовской областью и ДНР продолжат проверять автомобили

Между Ростовской областью и ДНР продолжат проверять автомобили - РИА Новости, 05.10.2022

Между Ростовской областью и ДНР продолжат проверять автомобили

Таможенный контроль между Ростовской областью и Донецкой Народной Республикой снят, но автомобили продолжат проверять, заявил советник врио главы ДНР Игорь... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:25

2022-10-05T11:25

2022-10-05T11:25

ростовская область

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Таможенный контроль между Ростовской областью и Донецкой Народной Республикой снят, но автомобили продолжат проверять, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский."Границу не только с Крымом административную сняли с точки зрения таможни, на "Успенке" (КПП - ред.) тоже уже висит объявление, что таможенники свою работу прекратили, пограничники, понятно, еще остались, потому что наша территория это, все-таки, зона риска, и в принципе правильно, что еще проверяются машины", - заявил Кимаковский в прямом эфире "Соловьев Live".Советник Пушилина также подчеркнул, что относится к проверкам автомобилей спокойно, так как регион "наводнен оружием" и важно, чтобы оно не было перевезено "террористами" на остальную территорию РФ.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221005/spetsoperatsiya-1821632873.html

ростовская область

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, донецкая народная республика, россия