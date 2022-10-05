Между Ростовской областью и ДНР продолжат проверять автомобили
Между Ростовской областью и ДНР продолжат проверять машины, несмотря на ликвидацию таможни
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт "Матвеев Курган" в Ростовской области
Контрольно-пропускной пункт "Матвеев Курган" в Ростовской области. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Таможенный контроль между Ростовской областью и Донецкой Народной Республикой снят, но автомобили продолжат проверять, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Границу не только с Крымом административную сняли с точки зрения таможни, на "Успенке" (КПП - ред.) тоже уже висит объявление, что таможенники свою работу прекратили, пограничники, понятно, еще остались, потому что наша территория это, все-таки, зона риска, и в принципе правильно, что еще проверяются машины", - заявил Кимаковский в прямом эфире "Соловьев Live".
Советник Пушилина также подчеркнул, что относится к проверкам автомобилей спокойно, так как регион "наводнен оружием" и важно, чтобы оно не было перевезено "террористами" на остальную территорию РФ.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.