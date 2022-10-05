23:34 05.10.2022 (обновлено: 23:48 05.10.2022)
Посол в Вашингтоне заявил, что никто в США не настроен на диалог с Россией
Посол в Вашингтоне Антонов заявил, что никто в США не настроен на диалог с Россией
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия окончательно обрела для Вашингтона статус противника, никто в США не настроен сейчас на диалог.
"Конечно, горько, что в Вашингтоне никто сегодня не говорит о стабилизации или развитии двухсторонних отношений. Россия здесь однозначно обрела статус противника, одного из тех самых монстров, которых надо уничтожать", - сказал Антонов в эфире Первого канала.
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"Задача - истощить нашу страну, поставить на колени, заставить выполнять предписания Запада, не дать нам возможности говорить с другими государствами на равных", - добавил посол.
Он обратил внимание на то, что в настоящее время "заморожены все сферы взаимодействия, начиная с культуры, спорта, заканчивая проблематикой стратегической стабильности".
"Сегодня у нас остались лишь крохи того богатого наследия, которое мы получили от наших предшественников. Здесь можно назвать космос... минимальным остается объем взаимодействия в области нераспространения оружия массового уничтожения, следует упомянуть, разумеется, так называемый деконфликтинг в Сирии, где наши военные контактируют по ситуации на земле, чтобы не допустить непреднамеренных столкновений", - заметил посол России в США.