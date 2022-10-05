https://ria.ru/20221005/protivnik-1821850262.html

Посол в Вашингтоне заявил, что никто в США не настроен на диалог с Россией

Посол в Вашингтоне заявил, что никто в США не настроен на диалог с Россией - РИА Новости, 05.10.2022

Посол в Вашингтоне заявил, что никто в США не настроен на диалог с Россией

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия окончательно обрела для Вашингтона статус противника, никто в США не настроен сейчас на диалог. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T23:34

2022-10-05T23:34

2022-10-05T23:48

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия окончательно обрела для Вашингтона статус противника, никто в США не настроен сейчас на диалог."Конечно, горько, что в Вашингтоне никто сегодня не говорит о стабилизации или развитии двухсторонних отношений. Россия здесь однозначно обрела статус противника, одного из тех самых монстров, которых надо уничтожать", - сказал Антонов в эфире Первого канала."Задача - истощить нашу страну, поставить на колени, заставить выполнять предписания Запада, не дать нам возможности говорить с другими государствами на равных", - добавил посол.Он обратил внимание на то, что в настоящее время "заморожены все сферы взаимодействия, начиная с культуры, спорта, заканчивая проблематикой стратегической стабильности"."Сегодня у нас остались лишь крохи того богатого наследия, которое мы получили от наших предшественников. Здесь можно назвать космос... минимальным остается объем взаимодействия в области нераспространения оружия массового уничтожения, следует упомянуть, разумеется, так называемый деконфликтинг в Сирии, где наши военные контактируют по ситуации на земле, чтобы не допустить непреднамеренных столкновений", - заметил посол России в США.

https://ria.ru/20221004/kiev-1821577121.html

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россия, сша, в мире, анатолий антонов