https://ria.ru/20221005/protesty-1821647347.html

В Венгрии начались протесты против низких зарплат педагогов

В Венгрии начались протесты против низких зарплат педагогов - РИА Новости, 05.10.2022

В Венгрии начались протесты против низких зарплат педагогов

"Протест учеников" против низких зарплат педагогов, приуроченный к международному Дню учителя, проходит утром в среду в Будапеште, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:52

2022-10-05T11:52

2022-10-05T12:44

в мире

венгрия

будапешт

день учителя

зарплаты

протесты

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БУДАПЕШТ, 5 окт - РИА Новости. "Протест учеников" против низких зарплат педагогов, приуроченный к международному Дню учителя, проходит утром в среду в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости.Это второй подобный протест за месяц, предыдущий состоялся 2 сентября и был приурочен к началу учебного года. Протестующие школьники, учителя и родители выстроились живой цепью вдоль одной из главных улиц города - улицы Ракоци - на протяжении двух с половиной километров, однако движение не было перекрыто. Проезжающие автомобили и общественный транспорт сигналят в поддержку протестующих.Среди требований протестующих - решение проблемы нехватки учителей, создание более комфортных условий для учителей и учеников в школах, внимание государства к проблемам образования, повышение зарплат педагогов. Символом протеста является "клетка" - многие одеты в клетчатую одежду, клетчатые платки используются в качестве флагов. Толпа скандирует лозунги "Нет учителя - нет будущего", "Заплатите нашим учителям" и "Сегодняшний класс - это завтрашняя страна".Как сообщает портал Telex.hu, на среду протестующими запланировано также перекрытие одного из мостов через Дунай, концерт перед зданием венгерского парламента, а также акции протеста в пригородах Будапешта и других городах Венгрии.

https://ria.ru/20221004/piket-1821403334.html

https://ria.ru/20221003/protest-1821207569.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, венгрия, будапешт, день учителя, зарплаты, протесты