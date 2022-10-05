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В Венгрии начались протесты против низких зарплат педагогов - РИА Новости, 05.10.2022
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В Венгрии начались протесты против низких зарплат педагогов
В Венгрии начались протесты против низких зарплат педагогов - РИА Новости, 05.10.2022
В Венгрии начались протесты против низких зарплат педагогов
"Протест учеников" против низких зарплат педагогов, приуроченный к международному Дню учителя, проходит утром в среду в Будапеште, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:52
2022-10-05T12:44
в мире
венгрия
будапешт
день учителя
зарплаты
протесты
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БУДАПЕШТ, 5 окт - РИА Новости. "Протест учеников" против низких зарплат педагогов, приуроченный к международному Дню учителя, проходит утром в среду в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости.Это второй подобный протест за месяц, предыдущий состоялся 2 сентября и был приурочен к началу учебного года. Протестующие школьники, учителя и родители выстроились живой цепью вдоль одной из главных улиц города - улицы Ракоци - на протяжении двух с половиной километров, однако движение не было перекрыто. Проезжающие автомобили и общественный транспорт сигналят в поддержку протестующих.Среди требований протестующих - решение проблемы нехватки учителей, создание более комфортных условий для учителей и учеников в школах, внимание государства к проблемам образования, повышение зарплат педагогов. Символом протеста является "клетка" - многие одеты в клетчатую одежду, клетчатые платки используются в качестве флагов. Толпа скандирует лозунги "Нет учителя - нет будущего", "Заплатите нашим учителям" и "Сегодняшний класс - это завтрашняя страна".Как сообщает портал Telex.hu, на среду протестующими запланировано также перекрытие одного из мостов через Дунай, концерт перед зданием венгерского парламента, а также акции протеста в пригородах Будапешта и других городах Венгрии.
https://ria.ru/20221004/piket-1821403334.html
https://ria.ru/20221003/protest-1821207569.html
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в мире, венгрия, будапешт, день учителя, зарплаты, протесты
В мире, Венгрия, Будапешт, День учителя, Зарплаты, Протесты
11:52 05.10.2022 (обновлено: 12:44 05.10.2022)
 
В Венгрии начались протесты против низких зарплат педагогов

В Венгрии в День учителя начались протесты против низких зарплат педагогов

© AFP 2022 / Attila KisbenedekУчастники акции протеста против низких зарплат педагогов, приуроченной к международному Дню учителя, в Будапеште, Венгрия
Участники акции протеста против низких зарплат педагогов, приуроченной к международному Дню учителя, в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / Attila Kisbenedek
Участники акции протеста против низких зарплат педагогов, приуроченной к международному Дню учителя, в Будапеште, Венгрия
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 5 окт - РИА Новости. "Протест учеников" против низких зарплат педагогов, приуроченный к международному Дню учителя, проходит утром в среду в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости.
Это второй подобный протест за месяц, предыдущий состоялся 2 сентября и был приурочен к началу учебного года. Протестующие школьники, учителя и родители выстроились живой цепью вдоль одной из главных улиц города - улицы Ракоци - на протяжении двух с половиной километров, однако движение не было перекрыто. Проезжающие автомобили и общественный транспорт сигналят в поддержку протестующих.
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Среди требований протестующих - решение проблемы нехватки учителей, создание более комфортных условий для учителей и учеников в школах, внимание государства к проблемам образования, повышение зарплат педагогов. Символом протеста является "клетка" - многие одеты в клетчатую одежду, клетчатые платки используются в качестве флагов. Толпа скандирует лозунги "Нет учителя - нет будущего", "Заплатите нашим учителям" и "Сегодняшний класс - это завтрашняя страна".
Как сообщает портал Telex.hu, на среду протестующими запланировано также перекрытие одного из мостов через Дунай, концерт перед зданием венгерского парламента, а также акции протеста в пригородах Будапешта и других городах Венгрии.
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