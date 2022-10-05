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Украинские силовики рассказали о приказе убивать раненых сослуживцев - РИА Новости, 05.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/prikaz-1821708412.html
Украинские силовики рассказали о приказе убивать раненых сослуживцев
Украинские силовики рассказали о приказе убивать раненых сослуживцев - РИА Новости, 05.10.2022
Украинские силовики рассказали о приказе убивать раненых сослуживцев
В украинских войсках рассказали о приказах добивать своих же раненых и расстреливать дома мирных жителей, видео с обращением военных опубликовал в своем... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:46
2022-10-05T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
илья кива
верховная рада украины
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В украинских войсках рассказали о приказах добивать своих же раненых и расстреливать дома мирных жителей, видео с обращением военных опубликовал в своем Telegram-канале лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива. "Село... (название населенного пункта вырезано в видео - ред.) - ... там гражданских людей нет: расстреливайте все дома, окна, автомобили, забрасывайте гранаты в погреба", - описывает на видео военный 25-й бригады приказ украинского командования.По его словам, утром они увидели, что из этих погребов вышли люди, из одного - молодая женщина с трехмесячным ребенком."Я считаю, что это преступный приказ", - добавил военный на видео.Он также заявил, что командиры заставляли солдат добивать своих раненых сослуживцев, запросивших помощь в эвакуации. "Когда мы были в селе Новое, люди запрашивали эвакуацию, запрос на помощь. Они были просто жестоко убиты. Кто убит, кого "дострелили": "трехсотых" (раненых - ред.) наших парней достреливали", - добавил военный.Военные заявили, что отказываются идти в бой с таким командованием.
https://ria.ru/20220920/rasstrely-1818015450.html
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в мире, илья кива, верховная рада украины, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Илья Кива, Верховная Рада Украины, Украина, Вооруженные силы Украины
14:46 05.10.2022 (обновлено: 14:57 05.10.2022)
 
Украинские силовики рассказали о приказе убивать раненых сослуживцев

В ВСУ рассказали о преступных приказах добивать раненых сослуживцев и расстреливать дома

© AP Photo / Rodrigo AbdУкраинские солдаты в одном из сел на Украине
Украинские солдаты в одном из сел на Украине - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Украинские солдаты в одном из сел на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В украинских войсках рассказали о приказах добивать своих же раненых и расстреливать дома мирных жителей, видео с обращением военных опубликовал в своем Telegram-канале лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива.
"Село... (название населенного пункта вырезано в видео - ред.) - ... там гражданских людей нет: расстреливайте все дома, окна, автомобили, забрасывайте гранаты в погреба", - описывает на видео военный 25-й бригады приказ украинского командования.
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По его словам, утром они увидели, что из этих погребов вышли люди, из одного - молодая женщина с трехмесячным ребенком.
"Я считаю, что это преступный приказ", - добавил военный на видео.
Он также заявил, что командиры заставляли солдат добивать своих раненых сослуживцев, запросивших помощь в эвакуации. "Когда мы были в селе Новое, люди запрашивали эвакуацию, запрос на помощь. Они были просто жестоко убиты. Кто убит, кого "дострелили": "трехсотых" (раненых - ред.) наших парней достреливали", - добавил военный.
Военные заявили, что отказываются идти в бой с таким командованием.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИлья КиваВерховная Рада УкраиныУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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