https://ria.ru/20221005/prikaz-1821708412.html

Украинские силовики рассказали о приказе убивать раненых сослуживцев

Украинские силовики рассказали о приказе убивать раненых сослуживцев - РИА Новости, 05.10.2022

Украинские силовики рассказали о приказе убивать раненых сослуживцев

В украинских войсках рассказали о приказах добивать своих же раненых и расстреливать дома мирных жителей, видео с обращением военных опубликовал в своем... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:46

2022-10-05T14:46

2022-10-05T14:57

специальная военная операция на украине

в мире

илья кива

верховная рада украины

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783401031_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_5aecd1faa533772bf503b52462d0a2d2.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В украинских войсках рассказали о приказах добивать своих же раненых и расстреливать дома мирных жителей, видео с обращением военных опубликовал в своем Telegram-канале лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива. "Село... (название населенного пункта вырезано в видео - ред.) - ... там гражданских людей нет: расстреливайте все дома, окна, автомобили, забрасывайте гранаты в погреба", - описывает на видео военный 25-й бригады приказ украинского командования.По его словам, утром они увидели, что из этих погребов вышли люди, из одного - молодая женщина с трехмесячным ребенком."Я считаю, что это преступный приказ", - добавил военный на видео.Он также заявил, что командиры заставляли солдат добивать своих раненых сослуживцев, запросивших помощь в эвакуации. "Когда мы были в селе Новое, люди запрашивали эвакуацию, запрос на помощь. Они были просто жестоко убиты. Кто убит, кого "дострелили": "трехсотых" (раненых - ред.) наших парней достреливали", - добавил военный.Военные заявили, что отказываются идти в бой с таким командованием.

https://ria.ru/20220920/rasstrely-1818015450.html

https://ria.ru/20220917/sk-1817514398.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, илья кива, верховная рада украины, украина, вооруженные силы украины