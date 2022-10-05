https://ria.ru/20221005/prigozhin-1821675681.html
Песков ответил на вопрос о Пригожине
Песков ответил на вопрос о Пригожине - РИА Новости, 05.10.2022
Песков ответил на вопрос о Пригожине
Бизнесмен Евгений Пригожин - гражданин России, болеет душой за происходящее и вносит свой вклад, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:04
2022-10-05T13:04
2022-10-05T13:12
россия
евгений пригожин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/60/1507926043_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2eb468aa3ef9bd76e1e4523ed54d585e.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин - гражданин России, болеет душой за происходящее и вносит свой вклад, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Господин Пригожин - гражданин России. Это главное и самое важное. Предприниматель, и вы знаете, что он болеет душой за то, что происходит, и вносит большой вклад, посильный, собственно, как это делают многие предприниматели в нашей стране", - сказал Песков, комментируя высказывания бизнесмена.
https://ria.ru/20220926/vagner-1819431778.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/60/1507926043_135:0:1150:761_1920x0_80_0_0_0f986cfe13db611bddf54dd383add209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евгений пригожин, общество
Россия, Евгений Пригожин, Общество
13:04 05.10.2022 (обновлено: 13:12 05.10.2022)
Песков ответил на вопрос о Пригожине
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Пригожин болеет за происходящее
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин - гражданин России, болеет душой за происходящее и вносит свой вклад, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Господин Пригожин - гражданин России. Это главное и самое важное. Предприниматель, и вы знаете, что он болеет душой за то, что происходит, и вносит большой вклад, посильный, собственно, как это делают многие предприниматели в нашей стране", - сказал Песков, комментируя высказывания бизнесмена.