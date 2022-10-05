https://ria.ru/20221005/prigozhin-1821675681.html

Песков ответил на вопрос о Пригожине

Песков ответил на вопрос о Пригожине - РИА Новости, 05.10.2022

Песков ответил на вопрос о Пригожине

Бизнесмен Евгений Пригожин - гражданин России, болеет душой за происходящее и вносит свой вклад, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:04

2022-10-05T13:04

2022-10-05T13:12

россия

евгений пригожин

общество

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин - гражданин России, болеет душой за происходящее и вносит свой вклад, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Господин Пригожин - гражданин России. Это главное и самое важное. Предприниматель, и вы знаете, что он болеет душой за то, что происходит, и вносит большой вклад, посильный, собственно, как это делают многие предприниматели в нашей стране", - сказал Песков, комментируя высказывания бизнесмена.

https://ria.ru/20220926/vagner-1819431778.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, евгений пригожин, общество