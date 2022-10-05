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Песков ответил на вопрос о Пригожине - РИА Новости, 05.10.2022
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Песков ответил на вопрос о Пригожине
Песков ответил на вопрос о Пригожине - РИА Новости, 05.10.2022
Песков ответил на вопрос о Пригожине
Бизнесмен Евгений Пригожин - гражданин России, болеет душой за происходящее и вносит свой вклад, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:04
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россия
евгений пригожин
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин - гражданин России, болеет душой за происходящее и вносит свой вклад, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Господин Пригожин - гражданин России. Это главное и самое важное. Предприниматель, и вы знаете, что он болеет душой за то, что происходит, и вносит большой вклад, посильный, собственно, как это делают многие предприниматели в нашей стране", - сказал Песков, комментируя высказывания бизнесмена.
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россия, евгений пригожин, общество
Россия, Евгений Пригожин, Общество
13:04 05.10.2022 (обновлено: 13:12 05.10.2022)
 
Песков ответил на вопрос о Пригожине

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Пригожин болеет за происходящее

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин - гражданин России, болеет душой за происходящее и вносит свой вклад, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Господин Пригожин - гражданин России. Это главное и самое важное. Предприниматель, и вы знаете, что он болеет душой за то, что происходит, и вносит большой вклад, посильный, собственно, как это делают многие предприниматели в нашей стране", - сказал Песков, комментируя высказывания бизнесмена.
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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