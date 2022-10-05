https://ria.ru/20221005/priamure-1821600187.html

Орлов рассказал сколько запрошено на ремонт дорог Приамурья после паводка

Орлов рассказал сколько запрошено на ремонт дорог Приамурья после паводка - РИА Новости, 05.10.2022

Орлов рассказал сколько запрошено на ремонт дорог Приамурья после паводка

Власти Амурской области направили в Росавтодор заявку на 800 миллионов рублей для восстановления дорожной сети, пострадавшей в результате затоплений летом 2022... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T07:59

2022-10-05T07:59

2022-10-05T07:59

амурская область

василий орлов (губернатор)

амурская область

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 окт – РИА Новости. Власти Амурской области направили в Росавтодор заявку на 800 миллионов рублей для восстановления дорожной сети, пострадавшей в результате затоплений летом 2022 года, сообщает правительство региона.Комиссия федерального дорожного агентства "Росавтодор", которая работала в регионе с 17 августа, завершила обследование объектов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации летом 2022 года. Проведена экспертная оценка стоимости восстановления поврежденных дорог."Сейчас заключаем контракты на ремонт некоторых участков за счет средств областного дорожного фонда. Для восстановления тех, которые пострадали сильнее, рассчитываем на федеральную поддержку, это порядка 800 миллионов рублей. Подготовили и направили заявку в Федеральное дорожное агентство для предоставления финансирования на ликвидацию последствий ЧС. Если выделение средств нам подтвердят, дороги восстановим в 2023, мосты - в течение 2023 - 2024 годов", - отметил губернатор Василий Орлов.По данным властей, в результате ЧС летом была повреждена транспортная инфраструктура в 10 муниципальных образованиях области. Пострадало 91,4 километра дорог, из них 60,2 километра региональных и 31,2 километра местных, 26 мостов и 10 водопропускных труб.По информации регионального минтранса, за счет средств, выделенных на содержание областных и местных дорог, восстановлены 41 километр дорог, два моста и одна водопропускная труба.Обрушившийся на область 5 августа циклон, приведший к разливу рек, нанес инфраструктуре Приамурья значительный ущерб, предварительно он оценивается в 1,2 миллиарда рублей. Обстановка на территории Амурской области отнесена к ЧС межрегионального характера с федеральным уровнем реагирования. Гибели и травмирования людей не допущено. Было подтоплено 136 жилых домов, 252 приусадебных участка.

https://ria.ru/20220914/tko-1816648728.html

https://ria.ru/20220929/byudzhet-1820237318.html

амурская область

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василий орлов (губернатор), амурская область, федеральное дорожное агентство (росавтодор)