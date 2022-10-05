https://ria.ru/20221005/prestupnost-1821610530.html

В Крыму выросла преступность экстремистского толка, заявил Патрушев

В Крыму выросла преступность экстремистского толка, заявил Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022

В Крыму выросла преступность экстремистского толка, заявил Патрушев

Уровень преступности экстремистского толка в Крыму в нынешнем году вырос втрое, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T09:27

2022-10-05T09:27

2022-10-05T09:27

николай патрушев

республика крым

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Уровень преступности экстремистского толка в Крыму в нынешнем году вырос втрое, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму, Патрушев рассказал, как идет противодействие экстремизму на полуострове."По линии МВД и ФСБ России проведены мероприятия по недопущению вовлечения молодежи в деятельность экстремистских организаций, радикальных молодежных движений, а также по противодействию деятельности приверженцев неонацистской идеологии", - отметил Патрушев.Госпрограмма и муниципальные программы по гармонизации межнациональных отношений в Крыму приведены в соответствие со Стратегией противодействия экстремизму в РФ до 2025 года. В Севастополе введена в строй система мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, добавил секретарь Совбеза."Вместе с тем, отмечается рост преступности, связанной с экстремизмом. В текущем году количество таких преступлений выросло в 3 раза", - констатировал Патрушев."Исходя из складывающейся оперативной обстановки, прошу руководителей регионов и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти усилить внимание к вопросам обеспечения социально-политической стабильности и общественной безопасности", - добавил он.

https://ria.ru/20221004/pentagon-1821579696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

николай патрушев, республика крым, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)