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В Крыму выросла преступность экстремистского толка, заявил Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022
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В Крыму выросла преступность экстремистского толка, заявил Патрушев
В Крыму выросла преступность экстремистского толка, заявил Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022
В Крыму выросла преступность экстремистского толка, заявил Патрушев
Уровень преступности экстремистского толка в Крыму в нынешнем году вырос втрое, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:27
2022-10-05T09:27
николай патрушев
республика крым
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Уровень преступности экстремистского толка в Крыму в нынешнем году вырос втрое, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму, Патрушев рассказал, как идет противодействие экстремизму на полуострове."По линии МВД и ФСБ России проведены мероприятия по недопущению вовлечения молодежи в деятельность экстремистских организаций, радикальных молодежных движений, а также по противодействию деятельности приверженцев неонацистской идеологии", - отметил Патрушев.Госпрограмма и муниципальные программы по гармонизации межнациональных отношений в Крыму приведены в соответствие со Стратегией противодействия экстремизму в РФ до 2025 года. В Севастополе введена в строй система мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, добавил секретарь Совбеза."Вместе с тем, отмечается рост преступности, связанной с экстремизмом. В текущем году количество таких преступлений выросло в 3 раза", - констатировал Патрушев."Исходя из складывающейся оперативной обстановки, прошу руководителей регионов и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти усилить внимание к вопросам обеспечения социально-политической стабильности и общественной безопасности", - добавил он.
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николай патрушев, республика крым, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Николай Патрушев, Республика Крым, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
09:27 05.10.2022
 
В Крыму выросла преступность экстремистского толка, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: в Крыму втрое выросла преступность экстремистского толка

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Уровень преступности экстремистского толка в Крыму в нынешнем году вырос втрое, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму, Патрушев рассказал, как идет противодействие экстремизму на полуострове.
"По линии МВД и ФСБ России проведены мероприятия по недопущению вовлечения молодежи в деятельность экстремистских организаций, радикальных молодежных движений, а также по противодействию деятельности приверженцев неонацистской идеологии", - отметил Патрушев.
Госпрограмма и муниципальные программы по гармонизации межнациональных отношений в Крыму приведены в соответствие со Стратегией противодействия экстремизму в РФ до 2025 года. В Севастополе введена в строй система мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, добавил секретарь Совбеза.
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"Вместе с тем, отмечается рост преступности, связанной с экстремизмом. В текущем году количество таких преступлений выросло в 3 раза", - констатировал Патрушев.
"Исходя из складывающейся оперативной обстановки, прошу руководителей регионов и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти усилить внимание к вопросам обеспечения социально-политической стабильности и общественной безопасности", - добавил он.
 
Николай ПатрушевРеспублика КрымРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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