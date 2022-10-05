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Глава Подмосковья поздравил педагогов с Днем учителя - РИА Новости, 05.10.2022
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Глава Подмосковья поздравил педагогов с Днем учителя
Глава Подмосковья поздравил педагогов с Днем учителя - РИА Новости, 05.10.2022
Глава Подмосковья поздравил педагогов с Днем учителя
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогов с Днем учителя и поблагодарил их за преданность профессии, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:05
2022-10-05T14:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
день учителя
общество
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогов с Днем учителя и поблагодарил их за преданность профессии, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.В ходе торжественного мероприятия в Доме правительства Московской области губернатор вручил работникам образование областные награды и дипломы за победы в различных профессиональных конкурсах.Согласно справке пресс-службы, на сегодняшний день в Подмосковье работает 1081 школа, в которой учится более 1 миллиона детей. До конца года в регионе сдадут в эксплуатацию еще 14 школ.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, день учителя, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, День учителя, Общество
14:05 05.10.2022 (обновлено: 14:09 05.10.2022)
 

Глава Подмосковья поздравил педагогов с Днем учителя

© Фото : пресс-служба правительства Московской области Глава Подмосковья поздравил педагогов с Днем учителя
Глава Подмосковья поздравил педагогов с Днем учителя - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Глава Подмосковья поздравил педагогов с Днем учителя
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогов с Днем учителя и поблагодарил их за преданность профессии, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
В ходе торжественного мероприятия в Доме правительства Московской области губернатор вручил работникам образование областные награды и дипломы за победы в различных профессиональных конкурсах.
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области /Андрей ЖабинГубернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогов Подмосковья с Днем учителя и вручил награды лучшим специалистам
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогов Подмосковья с Днем учителя и вручил награды лучшим специалистам - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области /Андрей Жабин
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогов Подмосковья с Днем учителя и вручил награды лучшим специалистам
"У нас большая и дружная команда учителей и педагогов – это порядка 50 тысяч человек, и за последнее время она увеличивается. Очень приятно, что в наших рядах есть люди, которые постоянно что-то генерируют, предлагают новое, не успокаиваются на достигнутом. Хочу вас поблагодарить, сказать, что ваш труд бесценен и очень нужен", - сказал Воробьев.
Согласно справке пресс-службы, на сегодняшний день в Подмосковье работает 1081 школа, в которой учится более 1 миллиона детей. До конца года в регионе сдадут в эксплуатацию еще 14 школ.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 12:37Новости Подмосковья
Воробьев: план по ремонту школ в Подмосковье должен быть выполнен в октябре
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевДень учителяОбщество
 
 
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