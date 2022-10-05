14:05 05.10.2022 (обновлено: 14:09 05.10.2022)
Глава Подмосковья поздравил педагогов с Днем учителя
© Фото : пресс-служба правительства Московской области Глава Подмосковья поздравил педагогов с Днем учителя
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Глава Подмосковья поздравил педагогов с Днем учителя
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогов с Днем учителя и поблагодарил их за преданность профессии, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
В ходе торжественного мероприятия в Доме правительства Московской области губернатор вручил работникам образование областные награды и дипломы за победы в различных профессиональных конкурсах.
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области /Андрей ЖабинГубернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогов Подмосковья с Днем учителя и вручил награды лучшим специалистам
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области /Андрей Жабин
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогов Подмосковья с Днем учителя и вручил награды лучшим специалистам
"У нас большая и дружная команда учителей и педагогов – это порядка 50 тысяч человек, и за последнее время она увеличивается. Очень приятно, что в наших рядах есть люди, которые постоянно что-то генерируют, предлагают новое, не успокаиваются на достигнутом. Хочу вас поблагодарить, сказать, что ваш труд бесценен и очень нужен", - сказал Воробьев.
Согласно справке пресс-службы, на сегодняшний день в Подмосковье работает 1081 школа, в которой учится более 1 миллиона детей. До конца года в регионе сдадут в эксплуатацию еще 14 школ.