Глава Подмосковья поздравил педагогов с Днем учителя

"У нас большая и дружная команда учителей и педагогов – это порядка 50 тысяч человек, и за последнее время она увеличивается. Очень приятно, что в наших рядах есть люди, которые постоянно что-то генерируют, предлагают новое, не успокаиваются на достигнутом. Хочу вас поблагодарить, сказать, что ваш труд бесценен и очень нужен", - сказал Воробьев.