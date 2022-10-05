https://ria.ru/20221005/pravo-1821592686.html
Минкультуры: прокат фильмов без согласия правообладателей неправомерен
Минкультуры: прокат фильмов без согласия правообладателей неправомерен - РИА Новости, 05.10.2022
Минкультуры: прокат фильмов без согласия правообладателей неправомерен
Параллельный прокат кинофильмов в России без согласия их правообладателей противоречит международным договорам РФ в сфере интеллектуальной собственности,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T03:24
2022-10-05T03:24
2022-10-05T10:08
культура
султан хамзаев
елена драпеко
россия
культура
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
госдума рф
кино
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Параллельный прокат кинофильмов в России без согласия их правообладателей противоречит международным договорам РФ в сфере интеллектуальной собственности, сообщило Минкультуры, копию ответа министерства на соответствующий запрос предоставил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.Ранее Хамзаев сообщил агентству, что обратился в Минкультуры с просьбой разрешить показ в российских кинотеатрах западных фильмов без согласования с их правообладателями, предложив им завести в РФ счета для последующего получения процента с показа."Предложения, направленные на легализацию использования аудиовизуальных произведений без согласия правообладателей, противоречат положениям международных договоров Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности", - указывает Минкультуры.К таким договорам, в частности, относится Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений и соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), добавляется в ответе на запрос.Как отмечает министерство, интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. В связи с этим, отмечается в ответе депутату, дополнение перечня товаров, в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав, аудиовизуальными произведениями "не представляется возможным".Сам Хамзаев отметил, что позиция Минкультуры понятна, а инициатива заключалась в том, чтобы поддержать кинотеатры в России "до значительного наращивания производства отечественного кино". "Но даже в этих условиях, когда Запад в одностороннем порядке вводит всевозможные санкции, министерство апеллирует строго нормативными правилами, с предложением иных мер поддержки кинотеатров", - резюмировал он.Ситуация с киноиндустрией в РоссииВследствие санкций Запада против России в стране прекратил работу ряд крупных зарубежных медиакомпаний и популярных стриминговых сервисов, эксперты заговорили об угрозе исчезновения западного контента на российских видеоплатформах из-за грядущего прекращения действия лицензий.Уже в марте этого года в Минкультуры сообщали, что намерены предложить правительству расширить действие "Пушкинской карты" на прокат российских фильмов, которые созданы без господдержки, а позже анонсировали поддержку национального кино, а также дебютных фильмов, созданных при финансовом участии Минкультуры РФ, и неигрового кино.В Госдуме также прозвучал ряд предложений на фоне исчезновения западных лент из проката. Первый замглавы комитета Думы по культуре Елена Драпеко в конце марта предложила альтернативу западным фильмам – китайские, индийские, казахские и узбекские киноленты.В начале августа стало известно, что глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о разработке и реализации мер поддержки российских кинотеатров. Как отмечал Воронков, советская классика, российские фильмы повторного проката, фильмы индийского и корейского производства, не способны заместить кинопродукцию ушедших иностранных компаний. За период март-июнь 2022 года падение выручки и количества реализованных кинобилетов составило более 70% от среднемесячных показателей предыдущих лет, добавлял он.
https://ria.ru/20220827/natsionalnoekino-1812375633.html
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султан хамзаев, елена драпеко, россия, культура, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), госдума рф, кино, новости культуры
Культура, Султан Хамзаев, Елена Драпеко, Россия, Культура, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Госдума РФ, кино, Новости культуры
03:24 05.10.2022 (обновлено: 10:08 05.10.2022)
Минкультуры: прокат фильмов без согласия правообладателей неправомерен
Минкультуры: прокат западных фильмов в России без согласия правообладателей неправомерен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Параллельный прокат кинофильмов в России без согласия их правообладателей противоречит международным договорам РФ в сфере интеллектуальной собственности, сообщило Минкультуры, копию ответа министерства на соответствующий запрос предоставил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Ранее Хамзаев сообщил агентству, что обратился в Минкультуры с просьбой разрешить показ в российских кинотеатрах западных фильмов без согласования с их правообладателями, предложив им завести в РФ счета для последующего получения процента с показа.
"Предложения, направленные на легализацию использования аудиовизуальных произведений без согласия правообладателей, противоречат положениям международных договоров Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности", - указывает Минкультуры.
К таким договорам, в частности, относится Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений и соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), добавляется в ответе на запрос.
Как отмечает министерство, интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. В связи с этим, отмечается в ответе депутату, дополнение перечня товаров, в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав, аудиовизуальными произведениями "не представляется возможным".
Сам Хамзаев отметил, что позиция Минкультуры понятна, а инициатива заключалась в том, чтобы поддержать кинотеатры в России "до значительного наращивания производства отечественного кино". "Но даже в этих условиях, когда Запад в одностороннем порядке вводит всевозможные санкции, министерство апеллирует строго нормативными правилами, с предложением иных мер поддержки кинотеатров", - резюмировал он.
Ситуация с киноиндустрией в России
Вследствие санкций Запада против России в стране прекратил работу ряд крупных зарубежных медиакомпаний и популярных стриминговых сервисов, эксперты заговорили об угрозе исчезновения западного контента на российских видеоплатформах из-за грядущего прекращения действия лицензий.
Уже в марте этого года в Минкультуры сообщали, что намерены предложить правительству расширить действие "Пушкинской карты" на прокат российских фильмов, которые созданы без господдержки, а позже анонсировали поддержку национального кино, а также дебютных фильмов, созданных при финансовом участии Минкультуры РФ, и неигрового кино.
В Госдуме также прозвучал ряд предложений на фоне исчезновения западных лент из проката. Первый замглавы комитета Думы по культуре Елена Драпеко
в конце марта предложила альтернативу западным фильмам – китайские, индийские, казахские и узбекские киноленты.
В начале августа стало известно, что глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков обратился к президенту РФ Владимиру Путину
с просьбой о разработке и реализации мер поддержки российских кинотеатров. Как отмечал Воронков, советская классика, российские фильмы повторного проката, фильмы индийского и корейского производства, не способны заместить кинопродукцию ушедших иностранных компаний. За период март-июнь 2022 года падение выручки и количества реализованных кинобилетов составило более 70% от среднемесячных показателей предыдущих лет, добавлял он.