https://ria.ru/20221005/pravo-1821592686.html

Минкультуры: прокат фильмов без согласия правообладателей неправомерен

Минкультуры: прокат фильмов без согласия правообладателей неправомерен - РИА Новости, 05.10.2022

Минкультуры: прокат фильмов без согласия правообладателей неправомерен

Параллельный прокат кинофильмов в России без согласия их правообладателей противоречит международным договорам РФ в сфере интеллектуальной собственности,... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T03:24

2022-10-05T03:24

2022-10-05T10:08

культура

султан хамзаев

елена драпеко

россия

культура

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

госдума рф

кино

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Параллельный прокат кинофильмов в России без согласия их правообладателей противоречит международным договорам РФ в сфере интеллектуальной собственности, сообщило Минкультуры, копию ответа министерства на соответствующий запрос предоставил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.Ранее Хамзаев сообщил агентству, что обратился в Минкультуры с просьбой разрешить показ в российских кинотеатрах западных фильмов без согласования с их правообладателями, предложив им завести в РФ счета для последующего получения процента с показа."Предложения, направленные на легализацию использования аудиовизуальных произведений без согласия правообладателей, противоречат положениям международных договоров Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности", - указывает Минкультуры.К таким договорам, в частности, относится Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений и соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), добавляется в ответе на запрос.Как отмечает министерство, интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. В связи с этим, отмечается в ответе депутату, дополнение перечня товаров, в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав, аудиовизуальными произведениями "не представляется возможным".Сам Хамзаев отметил, что позиция Минкультуры понятна, а инициатива заключалась в том, чтобы поддержать кинотеатры в России "до значительного наращивания производства отечественного кино". "Но даже в этих условиях, когда Запад в одностороннем порядке вводит всевозможные санкции, министерство апеллирует строго нормативными правилами, с предложением иных мер поддержки кинотеатров", - резюмировал он.Ситуация с киноиндустрией в РоссииВследствие санкций Запада против России в стране прекратил работу ряд крупных зарубежных медиакомпаний и популярных стриминговых сервисов, эксперты заговорили об угрозе исчезновения западного контента на российских видеоплатформах из-за грядущего прекращения действия лицензий.Уже в марте этого года в Минкультуры сообщали, что намерены предложить правительству расширить действие "Пушкинской карты" на прокат российских фильмов, которые созданы без господдержки, а позже анонсировали поддержку национального кино, а также дебютных фильмов, созданных при финансовом участии Минкультуры РФ, и неигрового кино.В Госдуме также прозвучал ряд предложений на фоне исчезновения западных лент из проката. Первый замглавы комитета Думы по культуре Елена Драпеко в конце марта предложила альтернативу западным фильмам – китайские, индийские, казахские и узбекские киноленты.В начале августа стало известно, что глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о разработке и реализации мер поддержки российских кинотеатров. Как отмечал Воронков, советская классика, российские фильмы повторного проката, фильмы индийского и корейского производства, не способны заместить кинопродукцию ушедших иностранных компаний. За период март-июнь 2022 года падение выручки и количества реализованных кинобилетов составило более 70% от среднемесячных показателей предыдущих лет, добавлял он.

https://ria.ru/20220827/natsionalnoekino-1812375633.html

https://ria.ru/20220924/streaming-1818944083.html

https://ria.ru/20220905/online-1814098447.html

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султан хамзаев, елена драпеко, россия, культура, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), госдума рф, кино, новости культуры