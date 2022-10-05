https://ria.ru/20221005/prava-1821722423.html
МВД предложило уменьшить пакет документов для допуска на водительские права
МВД предложило уменьшить пакет документов для допуска на водительские права - РИА Новости, 05.10.2022
МВД предложило уменьшить пакет документов для допуска на водительские права
Медицинское заключение о противопоказаниях к управлению транспортным средством могут убрать из пакета документов, нужных для сдачи экзамена на водительские... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:27
2022-10-05T15:27
2022-10-05T15:27
общество
гибдд мвд рф
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151955/94/1519559468_0:87:3124:1844_1920x0_80_0_0_b82440a7dbd963882a159ab9e5323c89.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Медицинское заключение о противопоказаниях к управлению транспортным средством могут убрать из пакета документов, нужных для сдачи экзамена на водительские права - ГИБДД сама запросит его у Минздрава, сообщает "МВД Медиа" в среду.Ведомство разработало проект постановления правительства, которым вносятся изменения в "правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений"."В проекте предлагается скорректировать перечень документов, которые кандидат в водители представляет для сдачи экзаменов на право управления и получения национальных водительских удостоверений. В частности, из этого перечня планируется исключить медицинские заключения о наличии у кандидатов в водители медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Эти сведения подразделения ГИБДД теперь будут запрашивать в электронном виде в рамках межведомственного взаимодействия с Минздравом России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221004/gibdd-1821305399.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151955/94/1519559468_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_9202c106e2beeaad61844e56e94adc7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, гибдд мвд рф, авто, россия
Общество, ГИБДД МВД РФ, Авто, Россия
МВД предложило уменьшить пакет документов для допуска на водительские права
МВД предложило убрать медзаключение из пакета документов для допуска на водительские права