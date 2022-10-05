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МВД предложило уменьшить пакет документов для допуска на водительские права - РИА Новости, 05.10.2022
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МВД предложило уменьшить пакет документов для допуска на водительские права
МВД предложило уменьшить пакет документов для допуска на водительские права - РИА Новости, 05.10.2022
МВД предложило уменьшить пакет документов для допуска на водительские права
Медицинское заключение о противопоказаниях к управлению транспортным средством могут убрать из пакета документов, нужных для сдачи экзамена на водительские... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:27
2022-10-05T15:27
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Медицинское заключение о противопоказаниях к управлению транспортным средством могут убрать из пакета документов, нужных для сдачи экзамена на водительские права - ГИБДД сама запросит его у Минздрава, сообщает "МВД Медиа" в среду.Ведомство разработало проект постановления правительства, которым вносятся изменения в "правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений"."В проекте предлагается скорректировать перечень документов, которые кандидат в водители представляет для сдачи экзаменов на право управления и получения национальных водительских удостоверений. В частности, из этого перечня планируется исключить медицинские заключения о наличии у кандидатов в водители медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Эти сведения подразделения ГИБДД теперь будут запрашивать в электронном виде в рамках межведомственного взаимодействия с Минздравом России", - говорится в сообщении.
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общество, гибдд мвд рф, авто, россия
Общество, ГИБДД МВД РФ, Авто, Россия
15:27 05.10.2022
 
МВД предложило уменьшить пакет документов для допуска на водительские права

МВД предложило убрать медзаключение из пакета документов для допуска на водительские права

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВо время практических занятий в автошколе
Во время практических занятий в автошколе - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Во время практических занятий в автошколе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Медицинское заключение о противопоказаниях к управлению транспортным средством могут убрать из пакета документов, нужных для сдачи экзамена на водительские права - ГИБДД сама запросит его у Минздрава, сообщает "МВД Медиа" в среду.
Ведомство разработало проект постановления правительства, которым вносятся изменения в "правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений".
"В проекте предлагается скорректировать перечень документов, которые кандидат в водители представляет для сдачи экзаменов на право управления и получения национальных водительских удостоверений. В частности, из этого перечня планируется исключить медицинские заключения о наличии у кандидатов в водители медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Эти сведения подразделения ГИБДД теперь будут запрашивать в электронном виде в рамках межведомственного взаимодействия с Минздравом России", - говорится в сообщении.
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 03:15
Водителям рассказали, какие машины ГИБДД останавливает чаще всего
 
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