https://ria.ru/20221005/prava-1821722423.html

МВД предложило уменьшить пакет документов для допуска на водительские права

МВД предложило уменьшить пакет документов для допуска на водительские права - РИА Новости, 05.10.2022

МВД предложило уменьшить пакет документов для допуска на водительские права

Медицинское заключение о противопоказаниях к управлению транспортным средством могут убрать из пакета документов, нужных для сдачи экзамена на водительские... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:27

2022-10-05T15:27

2022-10-05T15:27

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Медицинское заключение о противопоказаниях к управлению транспортным средством могут убрать из пакета документов, нужных для сдачи экзамена на водительские права - ГИБДД сама запросит его у Минздрава, сообщает "МВД Медиа" в среду.Ведомство разработало проект постановления правительства, которым вносятся изменения в "правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений"."В проекте предлагается скорректировать перечень документов, которые кандидат в водители представляет для сдачи экзаменов на право управления и получения национальных водительских удостоверений. В частности, из этого перечня планируется исключить медицинские заключения о наличии у кандидатов в водители медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Эти сведения подразделения ГИБДД теперь будут запрашивать в электронном виде в рамках межведомственного взаимодействия с Минздравом России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221004/gibdd-1821305399.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, гибдд мвд рф, авто, россия